Мнение: Скандал в уютном клубном Хаусе

23.02.2021, 20:42, Разное

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Пока отдыхал от ЖЖ – тут, оказывается, в блогосфере случился очередной неимоверный скандал. Правда, не с ЖЖ (который, увы, давно вне трендов и феминистки сюда не заглядывают) – но с новомодной социальной сетью “Клабхаус”, где сейчас “все-все-все”. Клабхаус – это сеть чистого аудиоконтента, то есть – лекций и живых диалогов онлайн формата “все со всеми”, и ее “фишка” в том, что разговоры якобы… невозможно записать! То есть вот так – поговорили и ша, записи в принципе нет, кто слышал – молодец, кто не слышал – огурец. Ну, все этот Клабхаус и штурмуют – тем более, что “просто так”, с улицы, туда попасть нельзя, нужно Приглашение (в точности как и в сам ЖЖ в начале “нулевых” – мне, помнится, “дал инвайт” сам Великий и Ужасный Степанов!) То есть в Клабхаусе (придуманном, естественно, на Западе) есть еще и привкус некой эксклюзивности – что дополнительно привлекает всех снобов из всех мировых урюпинсков.

И вот в этом Клабхаусе случился облом у Сергея Минаева, некогда известного “писателя” (роман Духлесс), а теперь – главреда журнала “Эсквайр”. Он в Клубхаусе стал моден, у него там образовалось под 100 тысяч подписчиков, и вот он влез там в “комнату” (разговоры в Клабхаусе происходят в тематических “комнатах”), где шла речь о “проблемах феминизма”. Минаев там, судя по всему, разошелся (записей, напомню, нет) – его из “комнаты” взбешенные “феминистки” вытурили, а потом… забанили. В точности как давеча Ковалева в Инстаграмме – “по жалобам пользователей”. Не в смысле решили больше не пускать к феминисткам, а в смысле – вообще в Клабхаусе, отобрали у него права пользователя сети.

Круто! Изгнанный Минаев (еще раз напомню – не который певец, а который писатель, они оба Сергеи) написал у себя в Телеграме (где пока еще нет цензуры, хотя…):

“Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом:

задав вопросы, высказавшись, и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети ( я только что перешагнул порог в 90.000 подписчиков). Забанили после коллективного стукачества, феминисток, разумеется.

Кто-то ещё хочет посмеяться над манифестом Богомолова, обсудить, что cancel culture вас не касается, что никакой цензуры в мире свободных СМИ не существует?

Казалось бы – коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и косного ЗЛА. Но, как мы видим прогрессивное, светлое, и умное ДОБРО не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному товарищу майору напрямую.

Так же забанили и модераторов дискуссии Пашу Осовцова и Мишу Барышникова.

Вот и поговорили”.

Впрочем, скандал вроде уже рассосался – Минаеву бан отменили. Феминистки, среди которых неведомая мне Лиза Лазерсон и вполне ведомая Маша Командная (спортивная журналистка) потом оправдывались, что, дескать, они не хотели Минаева совсем уж убивать, они хотели выразить ему свое “фе” – а что его в итоге снесли, так это не их решение…

Собственно, я это все рассказываю только к тому, что вспомнил – я ведь об этом Минаеве уже писал. Но это уже в следующем посте.