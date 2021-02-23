 

Москва отреагировала на блокировку «связанных с Россией» аккаунтов в Twitter

23.02.2021, 20:40, Новости дня
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Российская сторона рассмотрит основания для блокировки сотни аккаунтов в Twitter, якобы «связанных с Россией», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», – сказала Захарова ТАСС.

Ранее Twitter сообщил о блокировке более чем 100 аккаунтов, связанных с Россией, занимавшихся «ослаблением стабильности и надежности НАТО».

Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как РФ остановит цифровой колониализм США.



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