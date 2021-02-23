 

Мнение: День скорби

23.02.2021, 20:32, Разное
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Эти фотографии были сделаны 23 февраля 1996 года. Еще в те времена, когда 23 февраля в Чечне был Днем памяти и скорби.

На траурной церемонии, на трибуне рядом стояли Ахмат Кадыров и Аслан Масхадов, одного позже назовут патриотом России, второго – бандитом….

Именно в этот день 23 февраля 1944 года началась депортация вайнахов с исторической родины. В спецоперации переселения приняли участие до 19 тыс. оперативных работников НКВД, НКГБ и СМЕРШ и около 100 тыс. офицеров и бойцов войск НКВД….

Но в 2011 году Рамзан Кадыров объявил, что 23 февраля празднуется в России как День защитника Отечества и Чечня не должна быть исключением. И перенес День памяти и скорби на 10 мая — дату гибели своего отца в теракте на стадионе «Терек» в 2004 году.

Неужели сегодня во всей Чечне никто не вспомнил, что 23 февраля 1944 года началась сталинская депортация вайнахов?

Источник: Ирек Муртазин



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