Таможня пресекла попытку ввоза в Россию 200 неосвящённых автомобилей

23.02.2021, 20:31, Разное

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Федеральная таможенная служба арестовала в порту Владивостока партию из 200 автомобилей марки Toyota, сообщает «Дальневосточный благовест». Поводом для конфискации стало отсутствие у автомобилей свидетельства об освящении представителями РПЦ.

Внимание правоохранителей привлекло то, что на машинах не были установлены портативные иконостасы, а в одном из автомобилей обнаружилась китайская ритуальная жаба. После проведения проверки выяснилось, что во время производства автомобилей в отделе качества отсутствовал православный священник, а обязательные процедуры по окроплению святой водой проводил не имевший лицензии на проведение таких работ гражданин Японии. Митрополит Токийский и Всея Японии Даниил (Нусиро) назвал случившееся «кошмарным и кощунственным инцидентом», из-за которого митрополия недосчиталась 20 тыс. долларов.

«В среднем обряд освящения легкового автомобиля стоит 100 долларов – это для седана, для внедорожника будет чуть больше. Это существенно дешевле, чем у конкурентов: те же католики берут не менее 350 долларов за авто, плюс возникают проблему с электромобилями, для которых у них не разработан чин освящения. Притом, что Японская митрополия РПЦ обеспечивает наиболее удобный и доступный сервис своим клиентам, находятся недобросовестные производители, которые пытаются сэкономить на обрядах, подвергая водителей риску одержимости на дороге. Это очень опасно, я надеюсь, Господь и ФСИН накажут их по всей строгости», – заявит митрополит Даниил.

Конфискованные автомобили будут на безвозмездной основе переданы дальневосточным приходам РПЦ.

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