Мнение: Письмо: “Идеальный тревел партнер”

23.02.2021, 20:14, Разное

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Это письмо самостоятельно разбирайте.

Оно очень длинное, потому что автор как из того фильма.

– Принцесса!… Нет, не принцесса. Королевна!

Особенно удручает, когда такие девушки как автор благодарят меня за полученные знания и сообщают, что без знаний из моего блога их история не случилась бы.

То есть свою историю, обычно очень стыдную, они считают удачей или даже рыбалкой.

Не благодарите меня никогда за свои истории, народ, если не можете отличить позор от триумфа.

Благодарите, если выходите замуж за хороших парней, женитесь на хороших девушках. И хорошо потом с ними живете, а не ссоритесь каждый день.

А за свои косяки, щипцы и сливы благодарите свою корону. Это она для вас старается.

catssurname

Здравствуйте, Эволюция!

Благодарю вас за возможность читать блог и написать в рубрику evolutiolab Без знаний, полученных в блоге, моя история вообще вряд ли бы получила развитие. Я уже писала вам письмо, оно не было опубликовано. С того времени, история имела продолжение.

Мне 33 года. В разводе 2 года. Сыну 5 лет. Живет то у меня, то у бывшего мужа – каждый из нас рад проводить время с сыном. Отношения с бывшим мужем ровные, если не считать кредита, что я взяла для него в последний год брака. Он не справился и я сейчас теряю все имущество. Так что моя финансовая ситуация где-то у плинтуса. Мой бизнес так же задохнулся и я его закрыла в середине декабря. Сейчас в поиске работы.

Я стройная, бывшие мужчины и муж часто говорили, что красивая, модель в прошлом, мне до сих пор переодически предлагают работу в съемках.

9 месяцев назад у меня было 10 минут на ерунду и я решила поменять геолокацию в Тиндер и попереписываться с мужчинами из моего любимого города. Я была там трижды как турист, место меня очень зацепило. От города, в котором я сейчас живу до туда 10 000 км. Не знаю, чем я думала – отношения на расстоянии не входили в мои планы.

Первый диалог с В. был таким:

– Куда мы поедем, когда все это закончится?

- Какие твои любимые места?

- Юго-Восточная Азия, но я не был еще в Греции, Хорватии и т.д. Куда бы ты хотела поехать?

- В …называю его город…так что со мной ты далеко не уедешь.

Через пару дней я перегорела с переписками, были дела, могла пропасть на несколько дней. Как-то после 3 дней как я ему не отвечала, извинилась, объяснила про дела и он предложил перейти в WhatsАpp. Он начал мне звонить по видеосвязи, что тогда повергло меня в шок. Мой английский был не столь хорош. Да и я не привыкла разговаривать на камеру. Иногда скидывала, извинялась, что дела, иногда мы разговаривали. Постепенно мне перестало быть страшно. Скоро мы стали общаться каждый день.

Потом он пригласил меня на он-лайн свидание. В. выбрал рецепт и каждый из нас купил ингредиенты. Включили камеру и готовили вместе, общались, пили вино. В тот момент я поняла, что это круто!

В. 40 лет. В разводе 2 года. Двое детей (3,6 и 8 лет). Свой бизнес, который обычно не требует много его внимания. Свой дом. Няня для детей. Купил дом бывшей жене и содержит ее (вроде такие законы, а может и нет). Она живет в 5 минутах от него. У нее рак груди, ей 43 года, она проходит курс химиотерапии. Когда они еще в браке ездили в путешествия с детьми, няню брали с собой. Мне до этого финансового уровня как до луны.

Наша первая и единственная ссора по переписке произошла из-за того, что он постоянно упоминал бывшую жену. Узнавал что-то обо мне и говорил, что она такая же, что мы с ней похожи в этом, а вот она заходила недавно, ее сестра приехала и они придут на ужин. Я особо никак не реагировала. Когда он мне скинул видео, где она с детьми сидит в ресторане, мне надоело. Как бы снимал детей, но она на первом плане на видео.

Написала ему: «В., у меня странные чувства по поводу…пусть будет…М. Вы так близки, что иногда мне кажется, что вы до сих пор женаты. Я не уверена, что в твоей жизни есть место для кого-то, кроме нее. Мне бы не хотелось быть второй М. и знать в чем еще мы можем быть похожи с ней.»

Он ответил: «Привет! Мы точно не женаты или даже близко к этому. Но М. большая часть моей жизни и я хочу сохранить ее в таком ключе. Она замечательная и она мать моих детей, и я всегда буду оберегать ее. У нас даже есть мечты, что когда-нибудь мы с ней и нашими новыми партнерами, с нашими детьми поедем в отпуск все вместе. К тому же, М. борется с раком груди сейчас, поэтому ей нужна моя поддержка и я более чем готов ей ее оказать. Я понимаю, что ты, возможно, не рада сравнению с ней, но я не тот, кто постоянно следит за тем, что говорит. Я свободен в своих словах и мыслях, даже если это иногда грозит мне бедой. Ты мне очень-очень нравишься и я в предвкушении нашей встречи. Но может быть нам нужно оставить наши ожидания? И просто посмотреть как все окажется, когда мы встретимся?»

Для меня его ответ был ледяным душем. На тот момент мы постоянно общались порядка 3 месяцев. Я успела к нему привыкнуть. Я дня 3 обдумывала ответ и, в общем, уже смирилась, что на этом все.

Написала ему, что-то вроде: “Я чувствую себя некомфортно со всеми этими упоминаниями, что у нас очевидно разные взгляды на отношения с бывшими и наша встреча вряд ли что-то изменит.”

Он извинился и пообещал не упоминать о ней.

Мы назначали свидания друг другу где-то раз в неделю. Покупали одинаковые ингредиенты для блюд и вино. Готовили, ели, общались. Я и он одевались как на свидание. Это было забавно – видеть его по ту сторону камеры в белой рубашке и галстуке (как-то сказала, что мне нравятся рубашки), я делала укладку, макияж и надевала платье – учитывая карантин и закрытые границы, это все, что мы могли. Смотрели фильмы вместе, каждый день были на связи.

Я вернула занятия английским с репетитором в свою жизнь и мне стало гораздо легче говорить. Он отмечал улучшения.

Секс особо не обсуждали, были его попытки меня раздеть, они мне нравились, я немного подыгрывала, но в вирт уходить не хотела.

Он обещал, что приедет в мой город, когда откроют границы. Я этого хотела, хотя он предлагал встречу в стране, куда мы оба могли бы прилететь. Несколько раз упоминал, что все оплатит. Я пропускала мимо ушей, мягко переводила темы. Боялась, что у меня не получится вылететь из-за кредита. О своей ситуации ему не говорила.

Мы ждали 1 октября, когда могли бы открыть авиа-сообщение между нашими странами. Он сказал, что возьмет билеты тут же. Но не открыли. Шел пятый месяц нашего общения. Тогда он предложил все-таки встретиться на нейтральной территории. Я позвонила другу, который работает в аэропорту, узнала, что вроде как выезд мне не закрыли. И согласилась прилететь. Пришлось рассказать В. про ситуацию с кредитом и что это авантюра, что он может потерять деньги за билеты, что все неточно. Он сказал, что все в порядке и чтобы я не переживала. Я все равно переживала – очень не хотелось проблем из-за меня.

До поездки оставалось две недели, я похудела на 2 кг. Я и так худая и для меня это много. Его рейс стали переносить на сутки вперед за несколько дней до вылета – таким образом время вместе сокращалось. Он купил другой билет, больше стыковок и время полета до города встречи из его города увеличилось на 25 часов. Да еще он раньше меня вылетал. То есть, если бы меня не выпустили на границе, то он был бы уже в пути. У меня была паника. Своих денег на поездку почти не было. Я не говорила об этом ему, но он сам сказал, что все расходы возьмет на себя, что мне не о чем волноваться. Я заручилась поддержкой кредитной карты подруги (на всякий случай), оплатила свой отель на первые две ночи, чтобы познакомиться. Подумала, что дальше я уже что-то решу и может быть улечу домой.

Слава Богу, все прошло хорошо и я прилетела! Он ждал меня в аэропорту, прилетел за пару часов до меня, хотя я просила его не ждать, знала, что он в пути больше 35 часов, представляла как он устал.

Наш отпуск длиною в неделю превзошел все мои ожидания! Мне было легко, комфортно, я понимала о чем он говорит, его взгляды, он постоянно улыбался, заботился обо мне в сущих мелочах, настоял зайти в аптеку (я отнекивалась) и купил мне пластырь, например, когда я только заподозрила, что стерла ноги. Он вроде тоже выглядел счастливым – улыбался, шутил, постоянно меня касался, обнимал, говорил, что я ему очень-очень нравлюсь, что я очень красивая.

Секс в первые разы мне не особо нравился (а потом очень). Но он лежал с широко открытыми глазами, уставившись в потолок и повторял мое имя. Тряс головой, как будто пытался стряхнуть наваждение и выглядел пораженным. Я смущалась. Не знала как реагировать.

Я никогда не инициировала, но с радостью отвечала. В среднем, мы занимались сексом на завтрак, обед и ужин каждый день.

Пару раз совершенно разные люди подходили к нам и говорили мне или ему обо мне, что я похожа на одну актрису. Мне часто это говорили. Одни даже попросили нас сфотографироваться с ними вместе. Он как будто бы был счастлив и горд. Сказал, что я невероятная.

В один из дней утром он поздравил меня с ровно 5-ю месяцами со дня первого его сообщения мне. Подарил серебряную подвеску с символом места, где я справляла свое 30-летие в его городе 3 года назад и пакеты приправ готовить, их у нас не купить. Я до этого еще подарила ему тарелку, ограниченный тираж, фарфор, долго искала именно тот рисунок – он увлекается современным искусством. Конфеты его детям и коробку конфет его маме передала (дети и мама его про меня знали, мы говорили привет друг другу в камеру).

В один день, после секса я сказала, что люблю его. Он ничего не ответил. К вечеру сам начал разговор и сказал, что хочет, чтобы я поняла этот момент, что не может сказать «я тебя люблю» без того, чтобы взять ответственность за женщину. Я улыбнулась. Расстроилась, конечно, но не показала, перевела тему или что-то типа того.

В поездке он планировал абсолютно все! Покупал билеты, бронировал машину, отели. Раньше я много путешествовала и знаю, что это тоже труд, поэтому старалась помогать в чем могла – вела машину, чтобы он поработал, старалась ухаживать во время завтраков, принести приборы, напомнить про вещи, если он забывал что-то. Он все делал сам или наоборот быстрее соображал, что нужно для меня, поэтому задача было сложной. Я была ласковой, обнимала его, целовала (сказал, что ему очень все это нравится), гладила по волосам, улыбалась постоянно, потому что ну о чем мне еще думать? Сказал, что я как кошка. А я и правда расслабилась, была плавной и с постоянной блуждающей улыбкой.

В ресторанах старалась заказывать по среднему – не самое дешевое, не самое дорогое. В магазинах отказывалась от всего – мне не нужно было. Единственное, что он попросил меня оплатить, так это одну мою экскурсию – мы разделились: он хотел то, что ему интересно, я хотела – то, что мне. Я думала оплатить ее сама утром. Спросил как мы проснулись «ты не против, оплатить ее сама?» Я радостно согласилась (хотя и посыпала голову пеплом, что не успела, что ему самому пришлось спрашивать). Поблагодарила его «Спасибо, что позволил мне хоть это оплатить самой!».

В очередной сувенирной лавке, спросил не хочу ли я выбрать что-то себе, я поблагодарила и отказалась. Он выбрал подарки своим детям и сказал, что я легкая женщина.

Ни о каких планах мы не говорили. Он несколько раз задавал один и тот же вопрос «Д., что же мне теперь с тобой делать?» Я к этому вопросу уже была обычно после двух бокалов вина, поэтому просто смотрела на него улыбаясь и пожимала плечами. Или лезла целоваться.

Однажды спросил «И что же дальше?». Я ответила, что предпочитаю сейчас об этом не думать.

В последний день утром перед вылетом мы занялись сексом. А после у меня полелись слезы. Не знаю как так вышло. Обычно заплакать мне очень сложно. Удавалось успокоиться на пол часа, а потом опять. Я осознала, что вот сейчас мы расстанемся и черт знает, что будет.

Он поехал со мной в аэропорт, его вылет был чуть позже моего.

Спросил: «Почему ты плачешь?»

Ответила: «Потому что хочу быть с тобой, но не могу».

Начал было говорить, что все непросто, что это решение касается не только нас обоих, а еще других людей. Я всхлипывала еще больше, но уже от осознания, что это вот мои раскаленные щипцы.

Обнялись, я ушла, боясь оглянуться.

В первые пару дней после возращения я даже трубку не могла снять на его звонки. Писала, что у меня то занятие английским, что работа, что все хорошо. Боялась опять начать рыдать при нем. Это в октябре было.

Спросила можно ли выложить наши совместные фото в моем Инста. Он вроде обрадовался и очень эмоционально ответил, что хотел спросить меня о том же выложить у себя. Опубликовал пост с нашими фотографиями и рассказом о поездке. Назвал меня там «идеальный тревел партнер». Не знала как к этому относиться. Расстроилась. Не сказала ничего.

Мы не говорили о статусах, о планах. Я точно знаю, что обо мне уже к тому времени были в курсе все его друзья, его мама и бывшая жена. На меня подписалась его подруга. Мне было приятно, что я вроде как небольшая часть его жизни.

В ноябре никаких дальнейших предложений с его стороны так и не было озвучено. Я решила, что нужно двигаться дальше. Реже отвечала, потом перестала совсем. Слезы лила несколько дней. Он звонил, писал. На какое-то сообщение, где он умоляет меня взять трубку и злится, что так нельзя с ним поступать, я ответила. Слез сдержать не смогла. Извинилась, сказала, что мне тяжело выносить эту историю, что мы далеко друг от друга и лучше все закончить.

Он попросил дать ему 3 месяца за которые обещал что-то решить и придумать план.

Менее, чем через месяц он купил билеты мне и моему сыну и мы вылетели к нему в гости, по предварительной договоренности на 3 месяца.

Проблемных ситуаций, которые я заметила, когда мы жили у него, было несколько:

1) Примерно через неделю он позвал меня на разговор, в котором сказал, что борется с дискомфортом по поводу постоянного нахождения моего сына у него дома. Что привык, что неделю его дети с ним и с няней в его доме, а неделю с бывшей женой и он предоставлен сам себе и рад этому. Я это еще до разговора заметила – он хлопал дверью в свою комнату (я попросила отдельную комнату и он был рад) на шум от сына, на его смех, на прогулке шел впереди смотря вдаль, а мы сзади, но как бы он отдельно. Было неприятно. Я не знала, что с этим делать. Старалась одергивать сына, чтобы не лез к нему лишний раз, хотя он и так никуда не лез.

Спросил меня: - “что мы будем с этим делать?”

Я ответила: – “я не знаю, решай ”

И ушла в свою комнату. Была готова уехать, неприятно было до слез. Ребенок только пережил акклиматизацию с высоченной температурой и снова лететь обратно в зиму. Через пару часов В. извинялся, умолял простить его, сказал, что его переклинило и он просто не привык, но найдет в себе силы принять изменения. Зачем-то дал мне больше денег (отказывалась, но он настоял), моментально съездил купил кое-что нужное мне. Я поблагодарила. Но уже не чувствовала себя спокойно.

2) Однажды в супермаркете я положила в тележку курицу. Мы были со всеми детьми. Он спросил зачем я ее беру. Я сказала, что хочу сварить суп для сына. Его дети не едят обед, только перекусы типа хлеба с медом или фруктов, так у них заведено. Мой сын был голоден в обед – привык так и просил есть постоянно. В. вспылил и сказал, что не ожидал, что у моего ребенка за его счет будет отдельный стол с самой дорогой с магазине курицей (выяснилось, что это была какая-то органическая курица, я не знала). Отчитал меня при детях, сказал, что этим я даю ему понять, что как отец он говно и не кормит своих детей. Я молчала. Не знала, что сказать.

Мы не разговаривали пару дней, он подошел поговорить сам и я попросила прощения за курицу, объяснила, что не знала, что она самая дорогая, не привыкла к ценам и этикеткам еще, что прошу дать мне время, я постараюсь придумать для детей какой-то компромисс, общий стол, чтобы они ели одинаково. Он сказал, что не ожидал, что я приеду совсем без денег. Я извинилась, что, возможно, не донесла четко свое нынешнее финансовое положение (хотя я говорила ему и сомневалась, что в данных обстоятельствах мне нужно куда-то ехать). Сказал, что дело совсем не в деньгах, что тоже был неправ, что теперь не хочет знать, куда я что трачу, просто будет давать мне больше денег.

С этого момента все стало отлично, как мне казалось.

В. выглядел счастливым, звал меня в разные места, мы путешествовали с детьми по стране, я готовила завтраки, следила за вещами детей – паковала, распаковывала, клеила им пластыри на коленки, следила за тем, что купить из еды, когда в путешествие мы не брали няню, укладывала их спать, мазала солнцезащитными, помогала ему с ужином (он всегда готовил мясо сам, а я салаты или гарниры), сервировала стол. Однажды помогла с декором вечеринки для его дочери по случаю ее дня рождения (она была счастлива и благодарила), подарила ей красивую пижаму, она потом ее не снимала даже днем, спекла детям блинчиков утром (там это почему-то очень необычно и родители, которые забирали детей после ночевки у него дома, были удивлены, делали фотографии даже их завтрака), убралась после всех гостей, у домработницы был выходной. Он потом спросил, зачем я это сделала, ведь можно было подождать когда придут убираться на следующий день. Сказала, что хотела, чтобы он вернулся в чистый дом.

Я пыталась замечать мелочи и радовать его – в доме, где есть садовники и домработница с няней, проявить себя было не так просто. Делала ему соусы к чипсам под пиво в те вечера, что он играл в покер. Закуски, что ему нравятся, пекла тортики, один из которых стал его любимым и я потом пекла его постоянно.

Денег я никогда не просила. Он сам давал. Покупала необходимое, не успевала их потратить – да и не стремилась. У меня всего было достаточно.

Дети быстро подружились и вскоре играли своей бандой совершенно не думая о языковом барьере. Они были дружелюбны со мной, дарили мне свои рисунки, рассказывали и показывали мне то, что сочли для себя интересным. В. сказал, что они отлично спелись и им втроем даже круче, чем вдвоем. Дети и правда постоянно занимали друг друга, я сказала, что тоже это заметила.

Иногда мы оставляли детей на няню или его маму (крайне редко). Меня не напрягали дети вокруг и отдохнуть от них особо и не хотелось. Я привязалась к ним и скучала, когда они были у его бывшей жены, мой сын тоже скучал. Мы с В. вдвоем ездили на серфинг, поднимались в горы, однажды он отвез меня в крошечный ресторан на побережье в 1,5 часах езды от города, в котором я мечтала побывать.

Он много раз говорил, что ему нравится какая я счастливая, что я никогда не жалуюсь, что разделяю его хобби, что всегда улыбаюсь, что плавная и нежная и ему нравится меня радовать, что он счастлив, когда счастлива я.

Взял меня на гольф и познакомил со всеми своими друзьями там. Кто-то из них в общем чате спросил мое фото, мол В., вышли нам сюда фото твоего «кэдди» (тот, кто возит тележку с клюшками, вроде шутки это было видимо) и он отослал фото, где у меня на поле немного юбку ветер задрал. Типа похвастался, а мне неприятно стало – тележку я, конечно, не возила, да и показывать свое фото с задранной юбкой 30 мужикам не планировала.

3) В один из дней вдруг сказал, что вечером идет на ужин со своей бывшей девушкой, с которой жил 1 месяц в своем доме, когда им не разрешали даже выходить за порог в карантин. Это было до нашего знакомства. Но меня удивило, что в доме собрались тогда его мама, его пара друзей, его дети, его бывшая жена, его девушка эта. Он много раз в компаниях рассказывал эту историю – мол, какой прикол.

Сказал, что с ней были свободные отношения и ничего серьезного он с ней не планировал. Но тем не менее представил семье и детям. Сказал, что со мной у него эксклюзивные отношения, что мало с кем у него такое было, что я должна чувствовать себя избранной.

Предыдущую девушку тоже возил в летний домик, где была вся его семья, даже дедушка и бабушка, хотя тоже отметил, что ничего серьезного с ней не планировал и она знала, что у них без обязательств. Что эти две девушки были одновременно в его жизни (и знали друг о друге), но друг другу лично он их не представлял. Я поняла, что для него это так легко. А мне было сложно это понять.

Меня как ошпарило. Я замкнулась очень, не знала куда бежать, сказала, что мне это не нравится, что я не понимаю зачем. Его друг пришел к нам и спросил при мне у В., мол если ты встречаешься с бывшей, то Д. может прийти к нам сегодня на ужин. А я как представила, что все в курсе, где он и я сижу на ужине, ем что-то и улыбаюсь. Мне так противно стало! Не хотела мыслями прилепиться к этой ситуации и думать как он там и когда придет. Попросила свою тамошнюю подругу меня забрать и уехала к ней на ночь с сыном. Он обиделся.

На следующий день мы должны были всей компанией с детьми ехать в коттедж на вершине горы. Он занимался организацией. Все было оплачено. Сделал так, чтобы я сама узнавала все подробности, ничего мне особо не сказал, только, чтобы купила себе отдельно продукты на себя и сына, разговаривал грубо. Я не решилась отказаться, хотя хотелось. Не хотела, чтобы он потерял деньги за наши места.

Потом сам подошел, мы поговорили. Сказал, что ничего плохого во встрече с бывшей не видит, что она вообще скоро уезжает из страны, что это мой выбор чувствовать ревность или доверять ему, что никогда никому не изменял и не обманывал, что хочет оставаться свободным в своих решениях. Я попросила его сделать возможные встречи с бывшими более открытыми для меня – в общей компании, например, что для меня ужин вечером с бывшей достаточно компрометирующее его мероприятие. Ответил, что подумает над этим. Я попросила его дать мне знать, что он там придумает и замяла конфликт, хотя почувствовала, что меня прогнули. Было неприятное ощущение. Видимо, уже так втрескалась в него.

Но все стало как прежде. Готовил мне кофе по утрам, целовал, обнимал, ездили серфить. Как-то подошел и сказал, что ужинает с другом, спросил можно ли? Познакомил меня с ним на серфинге. Для меня это все было как издевка. Что он отпрашивается теперь у меня. Я пожелала им хорошо провести время и, если будет задерживаться поздно сообщить, пожалуйста. Потом он стал звать меня с ними посидеть, я как раз шла по делам к тому ресторану, я отказалась. Он настаивал, а мне было непонятно зачем я там им с их мужскими разговорами. Не пошла. Не поняла эту ситуацию.

4) Конец настал внезапно. Мы посмотрели эпизод сериала в конце которого герой сказал «Я никогда не женюсь». В. встал и тоже смачно так высказался куда-то в сторону, а может и мне: «У меня тоже есть откровение – второй раз я уж точно не женюсь». Я вспыхнула, шла как раз в свою комнату, он не заметил, что меня это потрясло. Через время зашел ко мне что-то спросить, а я перебила и спрашиваю «Зачем ты мне это сказал?» Он попытался меня успокоить, но я сказала, что мне обидно, я не понимаю, я хочу замуж, семью и быть любимой, и что после этих слов нужно подумать. Он, видимо, понял, что нужно подумать ему, сказал «Я подумаю» и хлопнул дверью.

На следующий день мы собирались ехать в летний домик с детьми и его мамой. Утром он мне сообщил, что раз мы не разговариваем, то нам там будет некомфортно. Я с радостью согласилась и осталась с сыном в городе. Оттуда раз написал как мы там? Я ответила, что все хорошо, что не стоит волноваться, у нас все есть, спасибо. Спросила как он. Он описал свой серфинг, работу, что-то еще, я не отвечала уже. Не на что было.

Когда он вернулся было 14 февраля. Приехал с букетом и конфетами. Я поблагодарила, обрадовалась, обняла. Он шутил и был на позитиве. Договорились приготовить обед и обсудить ситуацию. Сели и я сказала, что меня удивило его высказывание и что для меня оно означает, дословно, что он доводит до моего сведения, что оставаясь с ним, я буду вечной подружкой без права рассчитывать на что-то большее, что оказывается есть лимит, о котором я не знала и что я не согласна на эту роль. Он подтвердил свои слова, что не женится больше никогда, что это его позиция и жизненный выбор, что он прочитал кучу исследований о том, что брак – гнилое дело. Спросил меня, что тогда мы будем делать? Я попросила его взять нам с сыном билеты домой на ближайшую дату.

В висках стучало.

Он стал громко обсуждать с авиакомпанией перебронь, хлопал дверьми, потом заперся в комнате, потом там что-то куда-то полетело и я испугалась, что он крушит мебель, но вскоре все стало тихо.

Билеты удалось взять только на пятницу, а было в воскресенье. Я не знала как пережить неделю. Слава богу он сам предложил съехать из своего дома куда-то, а нам остаться до вылета. Я не верила в происходящее, все было как в тумане. Не могла понять как я не слышала об этом ранее, как я пропустила то, что он рассматривал меня изначально как девушку для отпуска и просто потусить без будущего. Разговаривала с ним вежливо, спокойно по насущным вопросам, слава богу таких было немного. Уезжая, спросил есть ли у меня деньги, что еще нам тут нужно, я сказала, что все есть, что все в порядке будет с нами и домом, поблагодарила.

Он уехал, вечерами стали заходить его друзья – то фото в принтере напечатать, то просто покурить в его саду, то взять что-то, то спросить как я. Никогда до этого не заходили вот так. Только потом я поняла, что скорее всего проверяли не бью ли я тарелки в истерике. Я не била. Пересадила цветы (он купил и давно хотел в террариуме их разместить), однажды приготовила ужин для его этих друзей-соседей, вроде были рады.

Я страдала, выла прямо, меня крутило. На людях старалась держать лицо, а в комнате рыдала. До последнего не хотела верить, что он вот так просто нас отпустит – по-моему нам было весело, легко, общие хобби, наши дети сдружились и скучали друг по другу, кроме перечисленного никаких ссор и спорных моментов не было за все два месяца нашего там пребывания. Видимо, я не видела чего-то.

За несколько дней до отъезда пригласил пообедать. Я сказала спасибо и что не голодна (не ела всю неделю – кусок в горло не лез). Сказал, что хотел показать мне один ресторан, он про него рассказывал. Я не выдержала и написала очень эмоционально, что-то типа «я измотана, я не могу есть и спать, я не понимаю как жить без тебя, не понимаю твою позицию и что тебе пришлось испытать в браке, что она теперь такая, что не знаю как это принять, что уважаю твои чувства и мнение, но все это кажется мне несправедливым и неправильным, что так больно, что не смогу сидеть в ресторане с тобой, прости»

Он тут же перезвонил и сутью разговора явилось, что он рад был своему предыдущему браку, но ему некомфортно было с ребенком моим, который постоянно в доме (хотя, откровенно, с сыном гуляла я, няня и он часто посещал детские сборища у соседей – в доме был редко) и еще, что он не тот чувак, который разлучает сына с отцом или с матерью, ведь, если я перееду к нему, то мой сын не будет видеть отца. Что не видит вообще вариантов решения данного вопроса и да, не женится никогда. Извинялся, что не тот мужчина, который нужен мне.

Меня это как-то отрезвило. Я поняла, что он ничего не хочет и просто соглашалась со всем, мол да, хорошо, я понимаю. Потом он перезвонил позже и предложил заехать увидеться. Я попросила этого не делать.

Подруга предложила мне отвезти нас в аэропорт, хотя он сам хотел вместе со своими детьми. Я с радостью согласилась! Написала ему, что если он не против, то она отвезет и все будет в порядке! Он как будто даже обиделся, сказал, что не слишком это честно, но дело мое. Я уже не очень то верила в то, что вижу в нем, в ситуации, поэтому не берусь судить правда расстроился или наоборот вздохнул с облегчением. Я только просила его дать мне попрощаться с его детьми. В день вылета он их пораньше привез из школы.

Утром перед отлетом приехал. Обнимал, целовал, я не отвечала, была обессиленной и в каком-то коматозном состоянии, если честно. Не хотела выяснять отношения (не было сил) в его доме, отпихивать его грубо или еще что-то – не знала, что тут делать, если честно, поэтому застыла и давала себя обнимать, гладить, целовать, без ответных реакций. Сказал, что надеется, что мне и моему сыну понравился отпуск, что для него было все замечательно, что, слово в слово, «мы нравились друг другу и любили друг друга» (я ушам своим не поверила).

Я поблагодарила его за все, конечно, сказала, что этот отпуск останется навсегда в моем сердце и памяти, что В. особенный и сбыл почти все мои мечты, что моему сыну очень понравилось, что мы так много где были и что было все чудесно! Дальше В. сказал, что надеется когда-нибудь приехать в мой город, пытался шутить по поводу дивана, на котором остановится у меня в квартире, когда приедет, что я могу всегда приехать к нему. Спросил можно ли ему пригласить ему меня в Марокко посерфить позже? Сказал, что есть время на прощальный секс.

Меня это очень разозлило и отрезвило как-то. Мне стало так горько, что он для меня был любимым мужчиной, а я для него была просто очередной девушкой время провести и чтобы была так на всякий случай, чтобы в отпуск съездить или гидом побыть, когда понадобится.

Прощалась с детьми со слезами на глазах, не хотела их пугать, сдерживалась, сказала приятные слова и что мы с сыном будем скучать. Он обнял перед отъездом, хотел поцеловать в губы, я немного уклонилась и с безумной улыбкой запрыгнула в машину – очень хотелось бежать.

Когда прилетела домой, написала ему, что долетели хорошо и что все отлично. Он написал, что рад. Потом спрашивал как мы там и чем занимаемся. Потом как у нас там погода. Еще написал, что его младший сын продолжает спрашивать, где мой сын и когда он вернется назад. Я вижу эти сообщения на экране, не открываю и переношу в архив, чтобы не видеть. Не хочу цепляться и надеяться на то, что он изменит свое мнение или поймет, что совершил ошибку. Я вышла из инстаграмма и не захожу туда. У нас уже много общих друзей и любая фотография с ним может оказаться для меня бомбой. Не пью алкоголь, чтобы не раскиснуть окончательно. Страшно, что я так по нему скучаю. Начала искать работу и пошла на спорт, занимаюсь с сыном, езжу к друзьям, чтобы не оставаться одной и не думать, продолжаю заниматься английским.

Уважаемая Эволюция и комментаторы, что это вообще было? Как я могла так ошибаться и не видеть реальности? И какая она, эта реальность? Что мне делать дальше? Правильно ли, что я не отвечаю на его сообщения? Я не понимаю, что мне отвечать и в каком случае. Я полностью запуталась и совершенно не знаю, что делать, кроме того, что хочется поскорее восстановить себя.

Спасибо, что дочитали!