Мнение: Скрытый ВВП, мухлёж МВФ с ППС и качество образования в России

23.02.2021, 20:02, Разное

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1. Несмотря на снижение доли теневого сектора в последние несколько лет, значительная часть российской экономики (около 20%) всё ещё прячется от Налоговой. Этот сектор недоступен и для Росстата – а значит, мы можем предположить, что российский ВВП на самом деле на те же 20% выше официального:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/realnyi-vvp-rossii-gorazdo-vyshe-zaiavlennogo-6024d19010b7775b56b31174

Ремонт, строительство, плитку во дворе положить, окно вставить, кондиционер повесить – всё это делается без каких-либо чеков и нигде не учитывается.

А аренда квартир? Это громадная доля в экономике. А частные отели на курортах России? Кто отдыхал на черноморском побережье или в Крыму, те знают, что там их целые улицы. А торговля на рынках? А в парикмахерских, особенно если это частный мастер, вам всегда выдают чек? Доля никак не учитываемых услуг в России просто огромна.

А ВВП это совокупная стоимость товаров и услуг. И если производство товаров у нас более или менее учитывается (хотя и здесь не всё гладко), то стоимость услуг учитывается далеко не полностью. Это возможно национальная особенность, каждый из нас давно оброс связями и каждый знает кому позвонить, если потёк кран, проблемы с электрикой, или надо поклеить обои. И почти никогда мы не требуем чеки или квитанции, рассчитываясь наличкой за выполненную работу. На Западе так не принято, да и вообще незаконно.

Так вот, если в ВВП России всё это учесть, этот теневой рынок услуг, насколько бы вырос наш ВВП?

В ВВП России доля промышленности составляет, емнип, 30%. Это очень большая доля, для сравнения в США это всего лишь порядка 10%. Такая высокая доля у нас связана не только с развитием промышленности в России, но и с огромным теневым рынком услуг.

Попробуем хотя бы приблизительно прикинуть реальный ВВП. По данным МВФ ВВП России (по ППС) составлял в 2019 году – $4 282 млрд. Из них на услуги приходится 70%, то есть ~ $3 000 млрд. Если грубо считать, что теневой рынок услуг где-то 30% (я думаю больше), то получается, что в реальности это $3 900 млрд. Итого совокупный ВВП России, с учётом теневого рынка услуг превышает $5 трлн.

Таким образом, по грубой прикидке, если бы в России услуги учитывались также, как в других странах, то ВВП составлял бы более $5 трлн. то есть был бы значительно выше ВВП Германии и вплотную приближался бы к ВВП Японии.

Впрочем, я конечно понимаю, что это слишком вольная прикидка, и не стоит воспринимать эту цифру как истину. Можно сказать это моя субъективная оценка. Впрочем, она вполне коррелирует и с официальными данными, хотя долю теневой экономики посчитать крайне сложно, но примерно оценить по косвенным признакам все же возможно:

«Объем теневой экономики России в 2018 году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, согласно предварительной оценке Росфинмониторинга. В 2017 году, по его данным, доля неформального сектора составляла еще больше — 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.)».

20% от всего ВВП, это как раз примерно 30% от доли услуг.

2. Коллега genby объясняет, как МВФ манипулирует оценками ВВП России по паритету покупательной способности:

https://genby.livejournal.com/901948.html

Вы пробежали стометровку за 10 секунд. Потом к вам приходит судья и говорит, что на самом деле ваша дистанция составила 40 метров и бежали вы 7 секунд. Никакого рекорда нет. Примерно так действуют международные организации в отношении нашей страны. Как только Путин становится президентом, МВФ повышает долю России в мировом ВВП до 2,42%. А позже, поднимает ее долю до 3% от мирового ВВП в 1999.

В результате, через 20 лет вам сообщают, что всё это время вы стояли на месте. Вы разве этого не заметили?. Вы не удвоили свою долю ВВП в мире. Она осталась точно такой же 3%. То ли дело Китай его доля в 1998 году была не 12% как мы вам говорили ранее, а всего 7%. Вот Китай – истинный герой – повысил свою долю с 7% (12) до 18,5%. Индия с 4,3 до 6,6% мы там даже не мухлевали с исходным значением. А вы выросли с 2,9% (1,62) до 3,1%. Вы развивались быстрей чем Китай? Как смешно.<…>

Как происходит пересмотр ППС, а соответственно и доля России в мире.

Примерно каждые 4 года проводится Глобальный раунд ПМС паритет покупательной способности Первый раунд глобальных (общемировых) сопоставлений ВВП в соответствии с решением Статистической комиссии ООН был проведен по данным за 2005 год. Данные раунда публикуются через 2 года, за 2005 год были опубликованы в 2007. И задним числом в 2008 все предыдущие оценки исправили. Второй раунд был проведен в 2011 году. Публикация в 2013 году, в 2014 году исправления. В таблице хорошо видна границы между 2007-08 и 2013-14 и 2019-2020.

Для сопоставления выбирается корзина товаров. Для России в ней в основном нефть и газ. Если нефтегаз дорогой, то оценки по ППС для нашей страны повышаются. Если нефтегаз в эти годы глобального раунда дешевый, то оценки снижаются. На границе 2013-14, в 2014 году все цепочке лет прибавили примерно по 35-36%, поскольку оценка проводилась в 2011 году при довольно дорогой нефти (110 баксов за бочку). Нефть в 2017 подешевела (средняя цена нефти марки Urals в 2017 г. составила $53,03 за баррель), в 2020 году по всей цепочке за 30 лет падает оценка российского ВВП.

То есть, сохраняя внешнюю беспристрастность, но подбирая корзину товаров и их вес в экономиках, можно манипулировать размерами экономик в угоду политической конъюнктуре раз в 6 лет.

3. В «Газете» большая статья на тему «почему наши вузы так медленно растут в мировых рейтингах». Журналисты опрашивают экспертов, в том числе сотрудников РУДН, университета дружбы народов. Эксперты выдвигают разные политкорректные версии происходящего:



https://www.gazeta.ru/business/2021/02/17/13482578.shtml



Я вот думаю: может, проблемы нашего образования как-то связаны с тем, что в том же РУДН с 1996 года действует кафедра гомеопатии, и с тем, что там недавно попытались открыть курс по астрологии? Да не, придёт же в голову ерунда такая…