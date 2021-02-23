 

Усталость и одышка могут свидетельствовать о нехватке В12

23.02.2021, 19:56, Разное
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Медики рассказали, какие два симптома помогут узнать о существовании дефицита витамина В12. По их словам, человек может чувствовать усталость и одышку.
Кровяные тельца необходимы для доставки кислорода по телу. Для их нормальной выработки и нужен витамин В12. Если в организме наблюдается его дефицит, это мешает здоровому отдыху человеку. В данный период человек чувствует постоянную усталость и истощение, эти ощущения не покидают его даже после утреннего пробуждения.

Когда наблюдается нехватка В12, организм не может производить в достаточном количестве эритроциты. В результате ткани не получают кислород, который им необходим, в результате это приводит к необъяснимой, на первый взгляд, усталости.

Еще один неприятный симптом – одышка, появляющаяся даже после небольших нагрузок. Симптом наблюдается тогда, когда человек проходит всего несколько метров.

Медики советуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу. В больнице пациентам предлагают сдать анализ крови, а по его результатам ставится точный диагноз.

Источник: www.express.co.uk



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