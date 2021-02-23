Королевский биограф Ингрид Севард раскрыла подробности второй беременности Меган Маркл

23.02.2021, 19:56, Разное

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После того, как стало известно о том, что Меган Маркл во второй раз станет матерью, ее имя не сходит со страниц известных таблоидов. По словам королевского биографа Ингрид Севард, принц Гарри и его супруга уже знают пол будущего ребенка.

Во-первых, пара сейчас проживает в США, где при ведении беременности врачи обязательно говорят родителям, кто у ни будет. Кроме этого, американские пары часто устраивают своеобразные «гендер-пати», во время которых узнают пол ребенка. Для этого они либо разрезают торт, либо лопают большой воздушный шар. В зависимости от того, какое будет наполнение – розового или голубого цвета, родители поймут, у них будет девочка или мальчик.

Во-вторых, как отметила Ингрид Севард, пол первенца Арчи герцоги Сассекские знали задолго до его рождения. Королевский биограф не сомневается, что Меган Маркл с принцем Гарри сейчас действуют по такому же сценарию.

О беременности звезда «Форс-мажоров» с супругом рассказали 14 февраля. Это было очень романтично, так как аналогичным образом общественность узнала о том, что принцесса Диана, мать принца Гарри, ждет второго ребенка. Пара сказала, что их сын Арчи скоро станет старшим братом. Ингрид Севард предполагает, что если у Меган Маркл родится девочка, то она с большой вероятностью может назвать ее в честь покойной свекрови. Кроме этого, принц Гарри с супругой не станут в выборе имени ребенка придерживаться королевских традиций.