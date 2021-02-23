Ученые рассказали о продуктах, снижающих риск развития рака

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23.02.2021, 19:56, Разное
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Ученые из Катара рассказали о продуктах, которые могут предотвращать возникновение рака. Также эксперты заявляют, что существуют и вредные продукты, которые способствуют развитию 30% случаев онкологических болезней.
Часто онкологи говорят о том, что самой эффективной профилактикой рака является сбалансированный рацион человека. Также причинами возникновения онкологии являются генетические факторы и курение. Ученые подтверждают положительное влияние полезных продуктов на здоровье людей.

Для организма очень полезны помидоры, так они содержат ликопин – вещество, которое помогает бороться с сердечно-сосудистыми болезнями, имеет антиоксиданты, ослабляющие клетки рака. Исследование, проведенные Гарвардским университетом с 1999 года, показало, что если люди будут ежедневно употреблять помидоры, то у них уменьшатся риски развития рака предстательной железы на 30%.

Людям не стоит избегать сахара, чтобы предотвратить рак молочной железы, а лучше употреблять в пищу продукты, которые богаты клетчаткой. Американское исследование подтвердило, что употребление 10 граммов овса или других богатых клетчаткой продуктов, на 7% уменьшит вероятность возникновение рака гортани или груди.

Также нужно добавить в меню и клубнику. Ягода препятствует росту опухоли благодаря огромному количеству антиоксидантов. 15 ягод клубники в день помогут в борьбе с онкологическими процессами пищевода и молочной железы. Доктора настаивают на употреблении зеленых овощей, капусты, салата и других продуктов, которые устраняют канцерогены.

Замедлить рост клеток рака помогут и цитрусовые. Разрешено пить сок из них каждый день, при условии, что продукт натуральный. Нужно помнить, что в грецких орехах много витамина E, который помогает выработать фермент, который играет основную роль в подавлении клеток рака.

Полезной для здоровья людей считается и рыба, так как в ней имеется Омега-3, витамин D. Исследователи провели эксперимент, где принимали участие около 48 000 мужчин старше 12 лет. Они употребляли лосось больше 3 раз в неделю. Результаты опыта продемонстрировали, что у такой группы добровольцев на 40% снижался риск появления рака предстательной железы. У женщин же рыба помогает уменьшить вероятность возникновения рака молочной железы практически в 2 раза.

Федеральный центр питания в Германии сообщает, что полезно для здоровья людей и авокадо. Оно понижает уровень холестерина в крови и соответственно уменьшает риски появления болезней сердца. В продукте много витаминов, фолиевой кислоты и калия, есть пищевые волокна, которые стимулируют пищеварение и дают чувство сытости, что способствует похудению. В авокадо имеются и мононенасыщенные жирные кислоты.

Забина Хульсманн, диетолог, заявляет, что острая пища тоже приносит пользу. Жгучие вещества формируют аппетит, что приводит к стимуляции выработки пищеварительных соков, обладают противомикробными свойствами. Также физическая активность – хорошая профилактика онкологических болезней. Зарядка поможет оптимальный вес и уменьшает риски преждевременной смерти.

Источник: inosmi.ru



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