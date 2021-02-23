Мнение: Двойные стандарты демократии

23.02.2021, 19:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немного о двойных стандартах.

20 февраля 2021

Посольство США на Украине одобрило решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его жены и других физлиц.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины"

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10752985 – цинк

* * *

23 февраля 2021

Посольство США в Грузии выразило обеспокоенность решением грузинских властей задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию.

«Посольство США глубоко обеспокоено решением правительства задержать сегодня утром главу крупной оппозиционной политической партии в штаб-квартире партии», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, дипмиссия встревожена «поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса» и считает, что «сила и агрессия не являются решением политических разногласий».

По мнению дипломатов, Грузия «сделала шаг назад на своём пути к укреплению демократии в семье евро-атлантических государств».

https://russian.rt.com/ussr/news/835462-ssha-zaderzhanie-oppozicioner-meliya – цинк

Это оппозиция кого надо оппозиция. В одном случае давление на лидера крупнейшей оппозиционной партии это усилия по защите суверенитета. В другом случае, это поляризация риторики и шаг назад на пути к демократии". США лучше других знают, где можно давить оппозицию, а где нельзя.

PS. Забавно, но заявление посольства США в Грузии можно почти полностью применить к тому, что происходит на Украине.

—