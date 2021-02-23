 

Мнение: Двойные стандарты демократии

23.02.2021, 19:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немного о двойных стандартах.

20 февраля 2021

Посольство США на Украине одобрило решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его жены и других физлиц.
"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины"

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10752985 – цинк

* * *

23 февраля 2021

Посольство США в Грузии выразило обеспокоенность решением грузинских властей задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию.
«Посольство США глубоко обеспокоено решением правительства задержать сегодня утром главу крупной оппозиционной политической партии в штаб-квартире партии», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, дипмиссия встревожена «поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса» и считает, что «сила и агрессия не являются решением политических разногласий».
По мнению дипломатов, Грузия «сделала шаг назад на своём пути к укреплению демократии в семье евро-атлантических государств».

https://russian.rt.com/ussr/news/835462-ssha-zaderzhanie-oppozicioner-meliya – цинк

Это оппозиция кого надо оппозиция. В одном случае давление на лидера крупнейшей оппозиционной партии это усилия по защите суверенитета. В другом случае, это поляризация риторики и шаг назад на пути к демократии". США лучше других знают, где можно давить оппозицию, а где нельзя.

PS. Забавно, но заявление посольства США в Грузии можно почти полностью применить к тому, что происходит на Украине.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Бывшая жена Элтона Джона подает на него в суд спустя 30 лет после развода

08.01 / Вирусолог оценил опасность нового штамма COVID-19

07.01 / Мнение: О мятеже в США и его последствиях

10.07 / «Оставьте нас в покое!»

12.08 / Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях старше 60 лет

05.11 / Мнение: Вся датская норка должна быть убита

02.10 / Названы самые ожидаемы сериалы октября

12.07 / В Хабаровском крае продлили запрет на проведение массовых мероприятий

10.07 / Адвокатов по делу Ефремова из-за саморекламы могут лишить лицензии

26.12 / Мы все теперь сдохнем? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска