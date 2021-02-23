Мнение: Двойные стандарты демократии
23.02.2021, 19:52,
Разное
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Немного о двойных стандартах.
20 февраля 2021
Посольство США на Украине одобрило решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его жены и других физлиц.
"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины"
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10752985 – цинк
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23 февраля 2021
Посольство США в Грузии выразило обеспокоенность решением грузинских властей задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию.
«Посольство США глубоко обеспокоено решением правительства задержать сегодня утром главу крупной оппозиционной политической партии в штаб-квартире партии», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, дипмиссия встревожена «поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса» и считает, что «сила и агрессия не являются решением политических разногласий».
По мнению дипломатов, Грузия «сделала шаг назад на своём пути к укреплению демократии в семье евро-атлантических государств».
https://russian.rt.com/ussr/news/835462-ssha-zaderzhanie-oppozicioner-meliya – цинк
Это оппозиция кого надо оппозиция. В одном случае давление на лидера крупнейшей оппозиционной партии это усилия по защите суверенитета. В другом случае, это поляризация риторики и шаг назад на пути к демократии". США лучше других знают, где можно давить оппозицию, а где нельзя.
PS. Забавно, но заявление посольства США в Грузии можно почти полностью применить к тому, что происходит на Украине.
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Источник: Colonel Cassad
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