 

“Вот и наступил трагический момент в моей жизни”. Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока

23.02.2021, 19:50, Новости дня
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34-летний телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко 23 февраля в Instagram заявил, что вынужден будет соблюдать диету.

“Меня посадили на диету – запретили есть красное мясо, углеводы после 15.00, ужинать после 20.00 и пить молоко. Вот и наступил трагический момент в моей жизни”, – написал кулинарный эксперт. 

По словам Клопотенко, изменить рацион питания ему придется из-за анализов на лактозу. 

“Но я просто так не дамся. Сначала я несколько часов выносил мозг диетологу, по какому принципу они определили, что мне можно есть гречку с яйцами. Затем докапывался к лактозной истории. Обнаружил, что молоко – это “нет-нет”, а вот сыр – “окей”, – признался он.

Клопотенко отметил, что в первый же день успел съесть углеводы за полчаса до 15.00.

“Потому что я еще попадал в рамки дозволенного”, – подытожил он. 

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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