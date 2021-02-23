Мнение: Тухлесс форева

23.02.2021, 19:48, Разное

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Оскоромился – посмотрел фильм «Духлесс-2». Самому мне, конечно, и в голову бы не пришло второй раз идти на творение «пишущего ресторатора» Сергея Минаева– но сбил с панталыку критик Антон Долин из «Эксперта», которому я доверяю. Антон фильм неожиданно расхвалил. Вот и одолело любопытство – что ж ему так понравилось?



Сцены на Бали снимали на Бали.

Фильм представляет собой своеобразный эксперимент: авторы как бы задались вопросом – да полно, неужели нельзя снять вполне пропутинское, государственническое кино так, чтобы это была не развесистая клюква, вгоняющая то в сон, то в неловкость – а нечто вполне смотрибельное, в чем-то даже интересное? Или вариант того же вопроса – а можно ли критиковать установившийся в России режим так, чтобы «и овцы сыты, и волки целы» – то есть чтобы и какую-никакую правду жизни соблюсти, и «псов режима» не разозлить, а даже получить от них полновесное финансирование и последующие ништяки, а потом даже и кассу собрать??

Вот и забацали «Духлесс-2».

Конечно, всех «родовых пятен» первого «Духлесса» (клюквы настолько развесистой и тупейшей, что в этом был даже некий шик) вывести не удалось. Прежде всего потому, что к сценарию тоже приложил руку С.Минаев, наш «пелевин-лайт». Оригинал, то есть сам Пелевин, как известно, неспособен строить хоть какой-то ясный сюжет, то есть, что называется, «не умеет рассказать историю». У Минаева с сюжетами еще хуже – вместо историй всегда какой-то невнятный треш. Но «зато» у него нет ни пелевинской афористичности, ни хороших диалогов.

В «Д2» специально привлекли дополнительных соавторов-сценаристов, но история там все равно куцая, а если вдуматься – то и диковатая. Зато есть «социальная критика».

В целом можно сказать, что затея «снять социальное, НО пропутинское кино» с треском провалилась. Уж на что насквозь лояльные, всем довольные, обласканные властью пацанчики собрались – Федор Бондарчук в продюсерах, Роман Прыгунов в режиссерах! Все сплошь «дети Союза Кинематографистов». Постелили они соломки на целый сеновал, даже «проезд Путина» вставили в абсолютно северокорейском стиле. А все равно в итоге вышла какая-то антисоветчина.

Скажем, показывают они некую вымышленную «госкорпорацию «Росинновации». По идее, зритель до последнего должен верить, что контора «честная», «выполняющая важную государственную задачу». Однако уже в начале директор «госкорпорации» ведет главного героя в исполнении Козловского в некий «спецгараж» – а там стоят в ряд суперкары – Феррари, Бугатти, Порше… Такой вот скромный автопарк «росинноваторов». И директор широким жестом предлагает выбирать себе любую машинку – естественно, бесплатно. Скромный герой берет себе скромный черный БМВ.

Вся суть «инноваций по-русски»! Хотя авторы фильма явно не рассчитывали на такой эффект. Они-то хотели показать размах, удаль, богатство с фрикативным «г»… Это, мол, Москва, знай наших!!

А чего тут знать? Люди пилят государственные миллиарды – вот и все «инновации».

Потом показывают, как главный герой с энтузиазмом во взоре берется за работу – искать «подлинных инноваторов», чтобы осыпать их госинвестициями. Авторы используют момент, чтобы подпустить комедии и развлечь публику – перед нами проходит настоящий парад молодых фриков с идеями одна дебильнее другой, причем все почему-то вертятся вокруг «знакомств по интернету». На лице у каждого – «О, здесь лохи раздают деньги – авось и мне что-то обломится!»

Из горы откровенно мусорных «идей» герой выбирает идею «электронных денег», предложенную очередной шарагой юных энтузиастов – видимо, по своей дремучести (долго жил на Бали вдали от цивилизации) не зная, что ЭД давно уже есть и ничего «инновационного» тут давно нет.

Ну а потом закономерно выясняется, что все «молодые капитаны российской экономики» с горящими глазами, а также их мудрые «наставники» из числа «государственных мужей», запустившие весь проект – на самом деле занимались в основном тем, что выводили бюджетные деньги в оффшоры (видимо, за исключением тех, что тратили на Бугатти и Феррари). Герой в шоке от такого коварства, и знакомый капитан спецслужб помогает ему собрать данные, чтобы… изобличить расхитителей государственных миллиардов на пресс-конференции.

В моем изложении, боюсь, фильм звучит впрямь как некий антиправительственный памфлет. На самом же деле авторы расшаркиваются в верности строю и лично В.В.Путину на каждом шагу и каждом кадре, и, возможно, впрямь думают, что они «изобличают отдельные недостатки». Однако тут начинаешь понимать незабвенного Суслова, который в принципе на дух не переносил сатиру. Действительно, скрестить ужа с ежом невозможно: надо или делать откровенную разлюли-малину про «Путин наш рулевой», или уж снимать «Левиафан».



Дом Макса на Бали

А если в разлюли-малину добавить – для терпкости – немного «Левиафана», то все равно получится «Левиафан», только очень расфуфыренный, местами откровенно абсурдный, и оттого противный как критикам, так и сторонникам режима.

Забавный момент: авторы очень хотели ради изображения «Москвы, которая никогда не спит и решает мировые дела» поставить на титрах постиндустриальный пейзаж – ночь, сплошные небоскребы из стекла и бетона, миллионы горящих окон, за ними офисы, офисы, светятся компьютеры и кипит неумолчная деловая жизнь. Титры идут на такой панораме. Я все думал – где ж они в Москве такое нашли?! Ведь Москва-сити, как известно, стоит практически пустой – там нет и половины арендаторов, так как для заполнения Москва-сити просто недостаточно деловой активности!

Потом догадался – в кадрах «деловых небоскребов Москвы» сняли не Москву, а, видимо, то ли Нью-Йорк, то ли Гонконг. Такая вот простодушная подмена «шоб было, как у больших». Смешно и грустно.

В целом после «Духлесса-2» вдругт понимаешь… правоту украинской революции, а если точнее – сам этот их порыв «в Европу». Потому что видеть очередную агитпроповскую попытку «пригламурить нашу Азиопу» ну просто уже невыносимо.

Ведь главное ощущение «мира Духлесса» – неимоверная скука. В этой их Москве очень скучно, на самом-то деле. Даже самое передовое «изобретение» – какие-то протухшие «электронные деньги». Всякие дебилы тупо тырят бюджеты и при этом еще неуклюже что-то из себя изображают – что-то «значительное», какие-то «инновации», прости господи. Поглядишь – и подумаешь, что лучше бы они, ей-богу, просто слушали свою любимую песню «Валенки».

А самые лучшие кадры фильма – те, что сняты на Бали! Ей-богу – сделано талантливо, со вкусом, с драйвом. На большом экране смотрится просто супер. Два русских мошенника сидят возле океана, куда они приехали «отдохнуть» от России, и пафосно рассуждают как им чертовски хочется «поднять Россию с колен»… Это, безусловно, лучший эпизод фильма (2015).