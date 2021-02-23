 

В США утвердили кандидата в постпреды ООН

23.02.2021, 19:46, Новости дня
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Сенат Соединенных Штатов утвердил во вторник канидадатуру Линды Томас-Гринфилд на место постоянного представителя Вашингтона при ООН.

Томас-Гринфилд сменит покинувшую эту должность в январе Келли Крафт, передает РИА «Новости».

Томас-Гринфилд – американский дипломат, занимала пост помощника госсекретаря США по делам Африки во время президентского срока Барака Обамы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чего ждать РФ с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.



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