Мнение: Письмо: “У черта на куличках”

23.02.2021, 19:20, Разное

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В этом письме интересно то, как рапунцели ценят свои скалки.

Им кажется, что когда они выражают досаду и раздражение на невнимание, они так выражают свою любовь. И им обидно, почему мужчины это не ценят.

Поэтому они и раздражение плюсующих мужчин всегда принимают за их любовь.

Все, кроме невнимания, многие рапунцели готовы считать любовью, даже мордобой.

easy_breezy_hm

Уважаемая Эволюция, здравствуйте! Пишу письмо так как немного запуталась, думала что сделала всё с уважением к себе, но теперь сомневаюсь, не размахалась ли шашкой.

Мне 25, работаю по специальности и в целом дело свое люблю, есть много точек роста, насколько получается – стремлюсь вверх. Внешне иногда себе нравлюсь, иногда не очень. С устройством на новую работу как будто бы из-за постоянного лёгкого стресса скинула лишние кг и плюс ещё с недавнего времени в зал пошла, в целом сейчас скорее худощава. Последние отношения были около года назад. Считаю себя непопулярной у противоположного пола в романтическом контексте.

Ему 27, он привлекательный, много работает, увлечённо рассказывает о своих интересах. ОЗ у него выше, так как по работе на управленческой позиции, да и в целом по ощущениям он образованнее, больше зарабатывает, из хорошей семьи.

Мы познакомились на СЗ, попереписывались день-два, выяснилось, что я работаю поблизости от его дома, а потом он пригласил меня на кофе на следующий день после работы. Сразу предупредил, что может задержаться и время встречи подвинется. Я сказала ок. На след день мы немного початились, он сообщил, что из-за пробок будет во столько-то. Я, не зная чем себя занять, так как уже вышла с работы – сидела и ждала его пол часа. И с каждой минутой все больше чувствовала себя ждуном. Но вот мы встретились, он мне очень понравился, я понимала, что он круче меня и от волнения была немного скованна, он всю дорогу рассказывал истории с работы или смешное что-то, я тоже рассказала чем занимаюсь по работе, смеялась над его историями и сказала, что я сегодня просто как Эллочка Людоедка и только и делаю, что выражаю эмоции – ах, жуть да шок. Потом он проводил до метро и я поехала домой.

На протяжении последующей недели мы чатились, но его паузы между сообщениями становились больше и на его вопрос “Как день?” сначала не захотелось отвечать, а потом через пару дней было приподнятое настроение, я вспомнила, что он мне понравился при личной встрече очень, и ответила. В тот вечер он пригласил меня погулять с его собаками как-нибудь, я ответила согласием, предложила следующий день и затем он не отписался. На следующее утро я уже нашла повод, почему не получится встретиться и замяли, продолжили общение. А через пару дней по ходу переписки он опять спрашивает, не хочу ли я встретиться. Я ему говорю, что с радостью бы. На что он опять не отвечает и пишет уже только через день. Я на такой уход по-английски оскорбилась, не смогла иначе для себя объяснить это как отсутствие интереса и решила, что раз такое дело – видимо надо отступать – не ответила на пару сообщений в выходные.

На следующий день в понедельник вечером так вышло, что мы пересеклись на ресепшене тренажерки (он знал, что у меня куплен абонемент в тот же зал), а до этого днём я заметила, что наш чат удалился. Мы поздоровались, он был неприветлив, меня это задело и в течение тренировки я начала чувствовать себя виноватой. А уже после по дороге домой написала ему, что жаль, что переписка удалилась. Он спросил почему я ушла в игнор. Сказала, что он мне очень понравился, но не чувствовала что у него так же и не хотелось навязываться, поэтому решила ретироваться. Он вроде был удивлён тому, что нравится мне, тоже сказал о своей симпатии и пригласил на свидание, а по поводу того, что не написал о предыдущей несостоявшейся встрече извинился, сказал, что много навалилось по работе, форс мажор произошёл.

Последующие пару дней до встречи переписка была интенсивнее. Он свозил меня в небольшой городок близ СПб после рабочего дня – погуляли, а потом он довез меня до дома. Он изначально так предложил, но при планировании я не подумала, что он живёт на другом конце города от меня и это был будний – очень много ему пришлось проколесить. В остальном у меня положительные впечатления остались от встречи, было душевно, он много про себя рассказывал, я тоже не отставала. Разве что было грустно, что он меня не поцеловал при прощании.

Мы продолжили переписываться, уже пошли нежности, забота – было очень приятно такое читать, захотелось обниматься, о чем я ему и сообщила. И в скором времени он предложил встретиться. Пойти вместе в зал после рабочего дня на следующий день, тренить, а после тренировки гулять. Я поддержала идею, согласилась.

На следующий день уже под конец рабочего дня пишу ему, что мол иду тренить, так как все дела доделала. Ответил, что будет в зале через час. А потом пишет – что едет на другой конец города, так как срочно по работе вызвали, просит его простить, предлагает встретиться на следующий день. Я в шоке, но говорю, что всё норм. Позже отвечаю насчет его предложения встретиться что-то с сомнением, но без отказа. Он не ответил сначала, а потом сказал, что у него отец в больницу попал. Постаралась проявить поддержку, уточнила, могла бы я чем-то помочь. Он сказал, что разве что простить его за его пропадания и исчезновения.

Пару дней мы не переписывались – он особо не писал, а я уже грустила, так как подумала, что явно там у него не только дела, но и девчонки другие или что-то в таком духе так как это было в выходные, когда было 14ое февраля.

Через пару дней он спросил куда я исчезла. Я ему отвечаю, что не исчезла, он мне нравится, но он весь в делах и я тут бессильна. На что он говорит, что я тоже ему нравлюсь, но почему-то пропадаю. Вроде как мы “помирились”, я сказала, что очень рада, что он написал мне и мы объяснились. Он сказал, что он в МСК по делам, и приезжает сегодня ночью, очень хочет меня увидеть. Я говорю: “Давай встретимся”. Этим же днем чуть позже он предложил пойти к нему в гости на следующий вечер после работы, посмотреть кино, приготовить вместе, чтоб я у него осталась на ночь – чтобы не нужно было меня везти до дома – мол ему это не сложно, но мне самой так будет удобнее пойти на работу, и в целом что я могу не переживать о чистоте его намерений и всё в таком роде. Мне было приятно, что он так уважительно об этом написал, и что в целом в гости пригласил, я сказала: “Давай попробуем”.

Наступило утро следующего дня, он поручил мне выбрать фильм, мы много переписывать до того, как я приехала на работу, я старалась побольше шутить и флиртовать во время переписки, чтобы у него не пропало желание, а наоборот. Он пару раз упомянул что думает о том, как мы будем вместе лежать и обниматься. Я же старалась много про это не думать, хотя, конечно, разогрелась. И вот после обеда он отписывается, что есть большая вероятность, что к запланированному времени у него не получится, срочные дела, и что он сможет только через полтора часа от назначенного времени – то есть около 21:30 – 22 часов вечера. Я прям выпала в осадок, не знала что и отвечать. Но потом говорю, что если получится у тебя сегодня в назначенное время – то пойдём, а иначе перенос. Ибо вспомнилось, как мне в целом было не супер приятно ждать его в первую встречу нашу, а тут и ждать его, и остаться без кина. А поспать уж проще домой поехать явно. Уже приближалось время запланированной встречи, а у меня начало портиться настроение, так как он так и не отписался как в итоге он сможет по времени. Поехала домой в итоге, написала ему об этом. И вот я еду в метро и накатывают слезы, прямо больно от такого отношения ко мне, решила что пора заканчивать это всё. Он как раз отписался, что освободится только через 1.5 часа, просит прощения. Привожу последующий диалог примерный:

Я: “Е., давай прекратим общение. Уже не вывожу. Больно”

Е: “Как скажешь.”

Е: “Обидно. Видимо это основная причина почему я один. Ещё раз прошу прощения.”

А на следующее утро чат удалён. Уже, конечно, не стала про это ему писать, но это меня задело. Поняла для себя, что он гордый очень. И осознала, что раз уж он чат удалил – то точно никогда мне не напишет больше. Было грустно, но чувствовалось, что это было праведно. Я к нему с чувствами и эмоциями, а меня как будто в чан с холодной водой опускают каждый раз.

Но вот дня через 3 он написал:

20:21 Е: “Думаю о тебе постоянно, Дарья.” – я прочла, но не знала что тут ответить, я же предложила не общаться больше, нелогично будет писать о том, как скучаю или грущу.

21:50 Е: “Ясно. Прощу прощения.”

И он опять удалил чат.

Возможно это глупо – кидаться фразами “Давай прекратим общение” и так реагировать на то, что у него много работы, которая иногда возникает ‘вдруг’ – ведь это не алкоголь, не тунеядство, не подруги или что-то в таком роде. Видимо у него просто не так много мотивации на встречи, и плюс если задуматься о том, что по-хорошему девушку надо довези до дома после свидания, то живу я сейчас и в правду у черта на куличиках.

Эволюция, подскажите пожалуйста, как лучше поступить, чтобы не потерять себя, не одеть на себя корону кровопийцу (если он ещё напишет), и в целом, возможен ли тут красивый финал или проще всего будет отпустить ситуацию?