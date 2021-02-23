Мнение: Третья партия в США, магическое мышление и популярность Телеграма

23.02.2021, 19:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. К вопросу о демократии. Регулярное предвыборное шоу в виде борьбы нанайских мальчиков между двумя главными и, по сути, единственными значимыми политическими силами в США – Республиканской и Демократической партиями – до недавнего времени считалось символом американского превосходства над прочим человечеством. Однако большинство простых американцев считает, что партии, которая выражала бы их интересы, в стране просто нет:

https://lenta.ru/news/2021/02/15/americans_party/

Рекордная доля американцев высказалась за создание новой политической силы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, сообщается на сайте социологической службой Gallup.

Так, 62 процента граждан поддерживают идею появления третьей партии в США, так как существующие Демократическая и Республиканская партии «плохо представляют американский народ». Этот показатель оказался максимальным за все время аналогичных опросов, которые проводят с 2003 года. В 2017 году эту идею поддержал 61 процент американцев, в 2013-м и 2015-м — по 60 процентов респондентов.

Подобного мнения придерживаются 63 процента сторонников республиканцев, 46 процентов — среди демократов и 70 процентов — независимых опрошенных.

Термины «сторонник демократов» и «сторонник республиканцев» в данном случае обозначают не столько искренних последователей этих партий, сколько людей, которые вынуждены были из двух обязательных зол выбрать меньшее.

Характерно, что наиболее разочарованы нынешней двухголовой политической системой «сторонники республиканцев». Значительная часть депутатов и сенаторов от этой партии откровенно саботировала попытки президента Трампа защищать интересы коренного населения США и простых американских работяг.

Так что, вероятно, если «третья партия» в США и возникнет, это произойдёт в результате раскола республиканцев.

2. Американская культура продолжает скатываться в варварство. Теперь в США увольняют за слово «негр» даже тогда, когда оно было совершенно явно произнесено без намерения оскорбить кого-либо. Как будто это заклинание, на которое наложено табу:

https://twitter.com/ErikWemple/status/1357807684674871297

Дональд МакНил, научный журналист «Нью-ЙоркТаймс»… вынужден был уволиться из газеты из-за высказываний, которые он сделал во время образовательной поездки в Перу со своими студентами в 2019 году. Вот написанное им извинение:

«Персоналу Таймс.

В 2019 году во время организованной «Нью-ЙоркТаймс» образовательной поездки в Перу для студентов одна студентка во время обеда спросила моё мнение о том, следовало ли отстранить от учёбы её одноклассницу за видео, которое она сняла в 12-летнем возрасте и в котором использовала расовое оскорбление.

Чтобы понять, о чём шла речь в видео, я спросил, адресовала ли она это оскорбление кому-то конкретному, или она читала рэп или цитировала название книги. Спрашивая, я сам использовал это слово.

Мне не следовало делать этого. В тот момент я думал, что контекст, в котором я употребил это ужасное слово, оправдывал его употребление.

Теперь я понимаю, что нет. Это слово крайне оскорбительное и обидное. То, что я подумал, что его употребление может быть оправдано, было крайне необдуманным суждением. За это я извиняюсь.

Приношу мои искренние извинения всем студентам, участвовавшим в той поездке. Но это ещё не всё – мне надо извиниться перед более широким кругом лиц.

Моё ошибочное суждение нанесло вред коллегам в научном разделе, сотням людей, которые доверяли мне во время совместной работы с ними во время этой эпидемии <…>, всей организации, которая доверяла мне и ожидала от меня лучшего.

Поэтому я извиняюсь за то, что обидел коллег, – и за весь вред, который я нанёс Таймс, которая является моей любимой организацией, чью миссию я разделяю и стараюсь выполнять, – простите меня, я вас подвёл».

Яркий пример ритуального извинения в стране победившей «социальной справедливости».

Характерно, что 17-летняя студентка, из-за которой началась травля Макнила, равно как и все прочие подростки-студенты в упомянутой поездке были белыми:

https://inosmi.ru/social/20210216/249143659.html

3. Рост откровенной цензуры в западных соцсетях и гонения на трампистов в США весьма положительно сказались на популярности российского Телеграма:

https://www.kommersant.ru/doc/4682362

Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он подчеркнул, что последние семь с половиной лет приложение «стабильно поднималось в рейтингах популярных приложений». Каждый год база пользователей росла более чем на 40%.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних семи с половиной лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Приятно, что Россия остаётся страной-чемпионом по свободе слова в Интернете.