Ученые из США объяснили, почему комары-самцы не могут сосать кровь человека

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23.02.2021, 19:02, Разное
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Ученые, которые представляют лабораторию Лесли Воссхолла, объяснили, почему комары-самцы не способны сосать человеческую кровь. Оказывается, они очень плохо находят в пространстве людей, а также не получили от природы специальный стилет, с помощью которого могли бы проткнуть кожу человека.
В лабораторных условиях исследователи установили, что даже если комарам-самцам предложить пищу с кровью, они не станут ее есть. Ученые установили, что оба пола насекомых имеют идентичные нейроны, которые используются при поиске людей. Просто у самцов это «оборудование» спрятано в мозгу за простым переключателем. Если провести мутацию нужного гена, то они также начнут реагировать на человеческий запах, как и самки.

По словам ведущего автора исследования Нипуна Басрура, они задались целью изучить ген бесплодия, ответственный за процесс ухаживания у дроздофил. Когда исследователи отключили его у самцов, они перестали спариваться с самками. Эксперимент было решено продолжить, чтобы понять, работает подобная схема с тягой к крови или нет. Когда исследователи увидели, как комары набросились на человеческую руку, они были шокированы, так как самцов обычно запах людей не интересовал. Это доказывает, что у них есть нейронные цепи, которые необходимы для охоты. Эксперты полагают, что они могут использовать полученные данные для маскулинизации самок, чтобы заблокировать их способность распространять различные болезни.

Источник: omskpress.ru



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