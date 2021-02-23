Диетолог Шуберт назвал продукты, от которых нужно отказаться перед сном

23.02.2021, 19:02, Разное

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Диетолог Хайдрун Шуберт пояснил о продуктах, которые нельзя есть перед сном. По его словам, даже употребление сырых овощей может помешать полноценному ночному отдыху.

Продукты, в которых имеется корень солодки, могут провоцировать бессонницу. Часто это происходит из-за глицириновой кислоты, содержашейся в растении. По данной же причине не нужно употреблять напитки с кофеином и есть шоколад, в составе которого находится теобромин.

Сырые овощи могут активизировать работу пищеварительного тракта, поэтому организму в ночное время не будет принесена польза. Эти продукты станут препятствовать переходу к глубокой фазе сна. Обмен веществ ускорится, и температура тела поднимается, если человек съест блюда с чили или же имбирем.

Тем, кто долго не может уснуть, нужно ужинать раньше, нежели они привыкли, чтобы организм в ночное время отдыхал.

Источник: crimea.ria.ru