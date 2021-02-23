Солистка Reflex Ирина Нельсон призналась, что служила в армии

23.02.2021, 19:02, Разное

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В праздничный день Ирина Нельсон опубликовала в своем микроблоге Instagram архивные снимки, заявив, что она «настоящий защитник Отечества». Оказалось, что солистка группы Reflex в свое время служила в армии.

48-летняя Ирина Нельсон убеждена, что она единственная певица, которая может похвастаться таким фактом биографии. Артистка пошутила, что «отдать долг Родине» ее «сподвигло шило в одном месте», которое часто толкает на различные эксперименты в жизни. По словам солистки Reflex, два года она провела в военной картографической части. При этом, дембеля знаменитости больше всего ждал ее сын, о чем она пояснила подробно в своей автобиографической книге.

Ирина Нельсон пошутила, что не зря ее в российском шоу-бизнесе окрестили «Белой вороной». Многие поклонники были в шоке от такой новости. Они признались, что не ожидали такого от сексуальной и талантливой солистки Reflex. Певица с удовольствием ответила на вопросы поклонников и призналась, что «служить было сложно, но возможно».