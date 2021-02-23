 

Захарова раскрыла подоплеку санкций США против «Северного потока – 2»

23.02.2021, 18:52, Новости дня
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Соединенные Штаты признались в подрыве базовых принципов конкуренции и торговли, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлении госдепа о «Северном потоке – 2».

«Официальный представитель госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток – 2» является геополитика и усиление влияния России», – сообщила Захарова в Facebook.

Она привела цитату представителя госдепа, в которой говорится о беспокойстве Вашингтона из-за возможного влияния РФ на Европу благодаря «Северному потоку – 2».

«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» – прокомментировала дипломат.

Захарова отметила, что Вашингтон таким образом признался в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции, а также подчинении законов рынка собственным геополитическим интересам.

Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2».

До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.



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