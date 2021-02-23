 

Певица Ирина Дубцова показала повзрослевшего сына

23.02.2021, 18:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская певица Ирина Дубцова опубликовала фотографию с повзрослевшим сыном Артемом. Снимок с наследником она приурочила ко Дню Защитника Отечества.
Ирина Дубцова не любит распространяться о личной жизни и показывать свою семью. По случаю праздника она обнародовала фотографию со своим 14-летним сыном Артемом. Исполнительница поздравила с 23 февраля всех защитников.

Фотография была сделана на праздновании дня рождения Ирины Дубцовой. На ней певица держит сына за руку и посылает фолловерам поцелуй.
Поклонники восхитились редким кадром Дубцовой с сыном. Они отметили, что мальчик выглядит очень повзрослевшим, именно его и можно назвать защитником звездной матери.

Напомним, что Дубцова родила сына 3 марта 2006 года. В то время она состояла в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. Спустя четыре года после свадьбы пара рассталась.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / “Дели на два”: спецагенты “Матрицы” учат москвичей сортировать мусор

03.11 / Мнение: евреи, армяне, украинцы

28.09 / Россияне стремительно нищают из-за коронавируса

14.09 / Россия создаст ракету для уничтожения самолетов AWACS совместно с Индией

07.09 / Поклонники защитили Легкоступову от критики членов жюри в шоу «Три аккорда»

09.02 / Агата Муцениеце примерила образ жгучей брюнетки с каре и челкой

20.01 / В Сибири стая собак напала на инвалида

10.12 / Эффективности вакцины «Спутник V» повысили

21.08 / Как избавиться от вашего диктатора?

04.02 / Ученые рассказали о повышенном уровне смертности у женщин ночью от остановки сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска