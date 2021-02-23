Певица Ирина Дубцова показала повзрослевшего сына

23.02.2021, 18:08, Разное

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Популярная российская певица Ирина Дубцова опубликовала фотографию с повзрослевшим сыном Артемом. Снимок с наследником она приурочила ко Дню Защитника Отечества.

Ирина Дубцова не любит распространяться о личной жизни и показывать свою семью. По случаю праздника она обнародовала фотографию со своим 14-летним сыном Артемом. Исполнительница поздравила с 23 февраля всех защитников.

Фотография была сделана на праздновании дня рождения Ирины Дубцовой. На ней певица держит сына за руку и посылает фолловерам поцелуй.

Поклонники восхитились редким кадром Дубцовой с сыном. Они отметили, что мальчик выглядит очень повзрослевшим, именно его и можно назвать защитником звездной матери.

Напомним, что Дубцова родила сына 3 марта 2006 года. В то время она состояла в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. Спустя четыре года после свадьбы пара рассталась.