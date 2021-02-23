 

ТОП-3 знаменитости, которых невзлюбили свекрови

23.02.2021, 18:08, Разное
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Несмотря на то, что эти женщины красивы, знамениты и успешны, у них не сложилась личная жизнь из-за свекровей. Ниже представлен ТОП-3 звезд, которых невзлюбили матери их возлюбленных.
Актриса Анастасия Макеева не один раз была замужем, но одни из отношений у нее не сложились именно из-за свекрови. Речь идет о матери Глеба Матвейчука, которую внезапно назначили продюсером спектакля с участием супругов. Ольга Матвейчук начала вносить свои изменения в постановку, с которыми Анастасия Макеева не всегда была согласна. При этом, ее муж всегда шел на встречу матери и боялся ее обидеть. Терпение актрисы лопнуло окончательно, когда по настоянию свекрови в актерском составе появилась экс-возлюбленная Глеба Матвейчука. Знаменитость признавалась, что тот период был очень тяжелым для нее морально, так как в семье были регулярные ссоры. В результате, пара не выдержала и рассталась.

Отношения Дарьи и Сергея Пынзаря развивались на глазах у телезрителей, так как они были участниками реалити-шоу «Дом-2». За романом пары следила и мать молодого человека, а поведение в быту будущей невестки вызывало у нее негодование. Свекровь часто звонила сыну и высказывалась по этому поводу. Ситуация не изменилась даже тогда, когда у пары появился ребенок. Только с течением времени свекровь начала относиться к Дарье Пынзарь нормально. Семья уже давно покинула телестройку и успела родить второго малыша.

Модели Ирине Шейк постоянно приписывают романы с известными мужчинами. Сердце одного из них она точно покорила. Речь идет об актере Брэдли Купере, которому актриса подарила дочь. В СМИ неоднократно появлялись снимки пары, на которых они выглядели счастливыми и влюбленными. Поэтому новость об их расставании стала для поклонников неожиданностью. Представители из близкого окружения модели говорят о том, что в ситуацию вмешалась мать актера. Именно свекровь предостерегла Брэдли Купера от брака с Ириной Шейк. Согласно слухам, мать очень влияет на сына и часто выходит с ним в свет. Возможно, она не захотела делить его с другой женщиной.

Источник: www.kleo.ru



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