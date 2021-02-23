Блогер Ида Галич планирует открыть собственный бизнес по доставке суши

23.02.2021, 18:08, Разное

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Ида Галич, на которую в микроблоге Instagram подписаны почти семь миллионов человек, пояснила о своей бизнес-идее. Блогер задумалась о том, чтобы открыть собственную доставку суши и роллов, которые она сама обожает.

По словам Иды Галич, на данный момент все ее силы брошены на то, чтобы создать продукт премиального качества. Знаменитость обратилась с просьбой к фолловерам, чтобы они придумали название для ее нового проекта. За самую креативную идею блогер пообещала заплатить 50 тысяч рублей. Предложения она попросила оставлять в комментариях, а также поинтересовалась, какие виды роллов больше всего по душе ее поклонникам.

Недавно Ида Галич пояснила фолловерам, что она полностью погасила ипотеку, которую брала для приобретения загородного замка. Телеведущая даже сделала скриншот сообщения, полученного с банка, чтобы подтвердить свои слова. Она пошутила, что после этого почувствовала, будто бы ей лет 76. Замок блогер приобрела в 2019 году, по оценкам экспертов стоимость недвижимости составляет около 20 миллионов рублей. В загородном особняке Ида Галич практически доделала ремонт, поэтому вскоре хочет переехать туда со своей трехкомнатной квартиры в Москве.