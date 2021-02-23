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23.02.2021, 18:02, Новости дня
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Правоохранители сообщили о подозрении бывшему топ-менеджеру “Укрзалізниці”, который обвиняется в присвоении средств, выделенных на ремонт подвижного состава компании. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник привлек к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо. У предприятия были необходимые производственные мощности и квалифицированный персонал. При этом работы фактически выполняли работники “Укрзалізниці”, используя запчасти неизвестного происхождения. Более того, ремонт осуществлялся в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты нанесения убытков “Укрзалізниці” на общую сумму почти 58,6 млн грн, из-за чего также на 6,4 млн грн была противоправно занижена база налогообложения.

Подозрение злоумышленнику сообщили по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

22 февраля СБУ сообщила о раскрытии схемы хищения денег сотрудниками “Укрзалізниці” на ремонте моста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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