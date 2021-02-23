 

Полуголый блогер сплясал на фоне Мамаева кургана для ролика в TikTok

23.02.2021, 17:58, Новости дня
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Тиктокер в Волгограде разделся у статуи «Родина-мать» на братской могиле Мамаева кургана и сплясал для ролика в TikTok, сообщают региональные СМИ.

Раздетый по пояс молодой человек станцевал рядом с памятником героям Сталинградской битвы, видео снималось напротив храма Всех Святых на Мамаевом кургане и малой братской могилы, передает V1.ru.

На месте, где станцевал блогер, стоят таблицы с надписью: «По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек».

Молодой человек не отрицает, что в ролике зафиксирован он, по его словам, задний фон – это монтаж, и он не снимался на фоне Мамаева кургана.



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