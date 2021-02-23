Стало известно о выходе 18 европейских компаний из «Северного потока – 2»

23.02.2021, 17:58, Новости дня

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Из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2», сообщают немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США.

В числе отказавшихся от проекта также германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, передает ТАСС со ссылкой на публикацию немецкого издания Der Tagesspiegel.

Во вторник дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США.

Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.