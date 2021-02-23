Гериатр Ткачева объяснила, почему пожилым людям важно есть мясо
23.02.2021, 17:14,
Разное
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Гериатр Ольга Ткачева в рамках интервью рассказала, почему пожилым людям важно постоянно есть мясо. По ее словам, в их организм должно поступать большое количество белка.
Существует миф, что с возрастом необходимо есть меньше мяса, но это далеко не так. Белок является незаменимым материалом для мышц в пожилом возрасте, без него их разрушение стремительно ускоряется. Считается, что пожилые нуждаются в большем количестве данного элемента, нежели молодежь.
Для сохранения здоровья людям в возрасте важно не только правильно питаться, но и двигаться для укрепления мышц. Также необходимо ограничить потребление сладкого и пить достаточное количество жидкости в сутки. Если человек постоянно ест кондитерские изделия, он должен быть готовым к раннему старению.
Источник: vestikavkaza.ru
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