Гериатр Ткачева объяснила, почему пожилым людям важно есть мясо

23.02.2021, 17:14, Разное

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Гериатр Ольга Ткачева в рамках интервью рассказала, почему пожилым людям важно постоянно есть мясо. По ее словам, в их организм должно поступать большое количество белка.

Существует миф, что с возрастом необходимо есть меньше мяса, но это далеко не так. Белок является незаменимым материалом для мышц в пожилом возрасте, без него их разрушение стремительно ускоряется. Считается, что пожилые нуждаются в большем количестве данного элемента, нежели молодежь.

Для сохранения здоровья людям в возрасте важно не только правильно питаться, но и двигаться для укрепления мышц. Также необходимо ограничить потребление сладкого и пить достаточное количество жидкости в сутки. Если человек постоянно ест кондитерские изделия, он должен быть готовым к раннему старению.

Источник: vestikavkaza.ru