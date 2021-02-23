 

Гериатр Ткачева объяснила, почему пожилым людям важно есть мясо

23.02.2021, 17:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гериатр Ольга Ткачева в рамках интервью рассказала, почему пожилым людям важно постоянно есть мясо. По ее словам, в их организм должно поступать большое количество белка.
Существует миф, что с возрастом необходимо есть меньше мяса, но это далеко не так. Белок является незаменимым материалом для мышц в пожилом возрасте, без него их разрушение стремительно ускоряется. Считается, что пожилые нуждаются в большем количестве данного элемента, нежели молодежь.

Для сохранения здоровья людям в возрасте важно не только правильно питаться, но и двигаться для укрепления мышц. Также необходимо ограничить потребление сладкого и пить достаточное количество жидкости в сутки. Если человек постоянно ест кондитерские изделия, он должен быть готовым к раннему старению.

Источник: vestikavkaza.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Венгерский регулятор рекомендовал одобрить применение российской вакцины “Спутник V”

11.07 / Татьяна Брухунова вызвала споры из-за своей генетической особенности

30.08 / Мнение: Воображаемая ипотека, консервативная молодёжь и образовательный кредит в России

28.12 / Четырех активистов задержали с баннером «Государство — террорист»

10.11 / “Не все воспользовались полномочиями”: Мишустин разочарован ситуацией с коронавирусом в регионах

18.12 / Ушедший с завода “Северная верфь” кот вернулся спустя полтора года

15.12 / Мнение: Культура большинства меньшинствам не угрожает

27.12 / Мнение: Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов

28.06 / Мнение: Агент Оранж (Agent Orange), его путь к бесславию

06.11 / В море в Сочи нашли тело бизнесмена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска