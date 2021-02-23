Дочь Анастасии Заворотнюк показала поклонникам интерьер новой квартиры

23.02.2021, 17:14, Разное

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В своем микроблоге Instagram в разделе сторис дочь Анастасии Заворотнюк показала интерьер своей новой квартиры. Анна уже практически завершила ремонт и теперь обустраивает апартаменты.

Длительное время дочь звезды «Моей прекрасной няни» жила в США, где с отличием окончила бизнес-школу. После этого Анна Заворотнюк устроилась на работу в крупную компанию. Когда стало известно о том, что у актрисы онкология, дочь вернулась в Россию, чтобы быть рядом с больной матерью. Она жила в загородном доме артистки, расположенном в поселке Крекшино. В столицу Анна Заворотнюк выбиралась только по делам. Однако недавно она купила собственную квартиру в Москве и приняла решение съехать от родных.

Ремонт в апартаментах длится уже несколько месяцев. Звездная наследница решила впервые показать фолловерам интерьер своего нового жилья. Дизайн выполнен в светлых тонах: молочный потолок, бежевые стены, нюдовые и светло-серые шторы, а также мебель цвета слоновой кости. Поклонники написали, что у Анны Заворотнюк отличный вкус, а ее квартира получилась нежной и просторной благодаря оформлению.

Источник: radiokp.ru