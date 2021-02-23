 

Ксения Собчак поздравила мужчин с 23 Февраля фото в красном бикини

23.02.2021, 17:14, Разное
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Ксения Собчак, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, сегодня поздравила всех мужчин с 23 Февраля. Журналистка опубликовала фото в ярком красном бикини, удивив поклонников рельефным прессом.
Супруга Константина Богомолова достаточно редко демонстрирует в своем микроблоге Instagram снимки в купальнике. На фотографии Ксения Собчак позировала в легкой накидке поверх бикини, а свой образ дополнила солнцезащитными очками и деревянным веслом, которое держала в одной руке. Журналистка пожелала мужчинам «защищать, а не защищаться от бабы с веслом». Кроме этого, она сопроводила пост рекламой собственного бренда одежды, предложив женщинам приобрести в подарок своим возлюбленным вещи с оригинальными высказываниями.

Многие подписчики оценили чувство юмора телеведущей, а также пришли в восторг от ее шикарной фигуры. Некоторые отметили, что у Ксении Собчак удивительное сочетание ума и красоты. Делать комплименты супруге не устает и сам Константин Богомолов. Недавно он назвал жену «главным журналистом в своей жизни», признавшись, что «тонет в ее глазах».



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