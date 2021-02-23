Данные о вакцинации от коронавируса будут вноситься в электронную систему здравоохранения, что позволит получить справки о прививках – Ляшко

23.02.2021, 17:08, Новости дня

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Граждане смогут получить справку о вакцинации против коронавируса на основании данных, внесенных в электронную систему здравоохранения. Об этом на брифинге 23 февраля сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Учет всех прививок будет вестись в медицинских информационных системах, которые установлены в каждом учреждении здравоохранения, они будут передаваться в электронную систему здравоохранения. Система позволяет сформировать любую справку, которая будет нужна человеку, о подтверждении сделанной ей той или иной прививки”, – сказал Ляшко.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

Вакцинация в Украине начнется 24 февраля.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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