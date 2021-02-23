 

ВОЗ выплатит компенсацию за побочные эффекты от вакцин против коронавируса по программе COVAX

23.02.2021, 17:08, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала программу компенсации “за редкие, но серьезные побочные эффекты” от вакцин против коронавируса в рамках программы COVAX. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ВОЗ 22 февраля.

“Все вакцины, закупаемые или распространяемые через COVAX, получают одобрение регулирующих органов или разрешение на использование в экстренных ситуациях, чтобы подтвердить их безопасность и эффективность. Но, как и все лекарства, даже вакцины, одобренные для общего применения, в редких случаях могут вызывать серьезные побочные реакции”, – отмечается в сообщении ВОЗ.

Компенсация будет единоразовой и распространяется на 92 бедные страны–члены глобальной программы COVAX, большинство из них – государства Африки и Юго-Восточной Азии.

В этом списке также присутствует Украина.

Заявки на компенсацию можно будет подавать через портал www.covaxclaims.com, он должен заработать с 31 марта 2021 года.

Подать заявку на компенсацию смогут даже те лица, кто получил вакцину против коронавируса до запуска портала. Программа будет действовать до 30 июня 2022 года.

COVAX – глобальная инициатива, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно. Она появилась на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата. Украина рассчитывает на поставку 16 млн доз вакцины в рамках этой программы. Первую партию, по данным Минздрава Украины, должны завезти в страну в феврале. Вероятно, это будут препараты от BioNTech/Pfizer или Moderna.

Всего в рамках COVAX до конца года ВОЗ планирует доставить в разные страны 2 млрд доз вакцины, говорил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, соглашение, которое подписали с Pfizer и BioNTech, создает возможность для стран, готовых поделиться лишними дозами вакцины, передать их в дар COVAX для скорейшего распространения препарата.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 17 февраля коронавирус подтвержден у 111,8 млн человек, почти 2,48 млн заболевших умерли.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире сделали уже более 209 млн прививок от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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