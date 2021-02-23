 

Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле

23.02.2021, 17:08, Новости дня
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Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отдыхает в Буковеле вместе со своей избранницей Лилией. Снимком, сделанным во время совместного отдыха, она поделилась 23 февраля на своей странице в Instagram.

Пара позирует в кадре в объятиях друг друга на фоне заснеженных гор. Возлюбленная Налчаджиоглу отметила, что они находятся в Буковеле.

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Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Налчаджиолгу разместил этот же снимок в Instagram Stories.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра. 

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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