Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
23.02.2021, 17:08,
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Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отдыхает в Буковеле вместе со своей избранницей Лилией. Снимком, сделанным во время совместного отдыха, она поделилась 23 февраля на своей странице в Instagram.
Пара позирует в кадре в объятиях друг друга на фоне заснеженных гор. Возлюбленная Налчаджиоглу отметила, что они находятся в Буковеле.
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Налчаджиолгу разместил этот же снимок в Instagram Stories.
Скриншот: muratnalca / Instagram
Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии.
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