 

Кабмин назначил нового временного руководителя Госкосмоса Украины

23.02.2021, 17:08, Новости дня
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Кабинет Министров Украины временно возложил на заместителя главы Государственного космического агентства (ГКАУ) Владимира Михеева выполнение обязанностей главы ведомства. Об этом сказано в распоряжении правительства от 22 февраля, которое опубликовано на сайте ведомства.

“Положить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей главы Государственного космического агентства Украины на заместителя главы указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича”, – говорится в тексте распоряжения.

Кабмин 16 ноября прошлого года уволил с должности главы ГКАУ Владимира Усова. Исполняющим обязанности председателя был назначен первый заместитель главы ведомства Михаил Лев. Усов обращался по поводу своего увольнения в суд.

Конкурс на должность главы Госкосмоса объявили 27 января. В определенный период для подачи заявок – с 30 января по 2 февраля 2021 года – было получено 16 заявлений от кандидатов, из них отвечающие требованиям – шесть. Собеседование с ними провел глава министерства, вице-премьер-министр Украины Олег Уруский.

Михеев до прихода в ГКАУ Михеев работал в Специальном конструкторском бюро “Полисвит”, а также в ГНПП “Объединение Коммунар” в Харькове. С 2013 года по октябрь 2015 года был заместителем главного конструктора этого объединения, сказано в его биографической справке на сайте ГКАУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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