“Политизация дела”. Мендель заявила, что Зеленский не вмешивался в следствие и не предлагал Стерненко должностей

23.02.2021, 17:08, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Владимир Зеленский не вмешивался в расследование по делу одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом она сказала в комментарии “Радио Свобода”.

Пресс-секретарь президента добавила, что он “подчеркивал и подчеркивает”, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы, не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле.

По ее словам, глава государства не получал звонка от Стерненко, о котором ранее заявил активист.

“Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела. Никаких звонков от указанного осужденного лица президент не получал”, – сказала Мендель, отметив, что имя президента “не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора”.

По словам Мендель, Зеленский также не предлагал Стерненко никаких должностей, “поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности”.

Это утверждение опроверг известный адвокат, партнер юридической фирмы “Миллер” Маси Найем, который, по его словам, лично был на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность. “Со мной также было еще как минимум 10 людей”, – отметил он.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/3832810240097805

В суде после оглашения приговора активисту передали мобильный телефон и сказали журналистам, что на другом конце – президент. Стрим из суда велся в Facebook Стерненко, предполагаемый телефонный разговор с Зеленским начинается на 88 минуте видео. Стерненко представился, но с той стороны почти сразу бросили трубку. Стерненко публично “поблагодарил Зеленского за приговор в своем деле”.

Активист также заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследования дел о нападениях на него будут проведены.

23 февраля суд назначил экс-лидеру одесского “Правого сектора” Сергей Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского “Автомайдана” Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета “Форд-12”.

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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