В ярославской ИК-1 начались проверки после нового видео с пытками

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23.02.2021, 17:04, Новости дня
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В ярославской исправительной колонии №1 начали проверку после опубликованных видеозаписей с издевательствами над заключенными, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Видеозаписи с избиениями заключенных опубликовала «Новая газета», на них, по данным издания, избивают двух осужденных сотрудники ярославской ИК-1. Одного заставили лечь на стол и избили дубинками, отмечается, что он уже отбыл срок и вышел на свободу.

Второй осужденный в ролике отказался присесть, он сообщил сотрудникам в ролике, что не может этого сделать. Его уложили на стол и избили дубинками. Издание отметило, что осужденный вскоре после этого скончался в больнице.

Региональный СУ СК возбудил уголовное дело, а областная прокуратура начала проверку, передает РИА «Новости».

«При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей», – сообщили в УФСИН.

В ИК-1 также началась внеплановая проверка.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова в той же ярославской исправительной колонии №1 следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

Заключенный Макаров вышел на свободу в октябре 2019 года.

Заволжский райсуд Ярославля вынес оправдательные приговоры бывшим врио главы ИК-1 города Дмитрию Николаеву и его заместителю Игиту Михайлову, которых обвиняли в пытках заключенного Евгения Макарова.



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