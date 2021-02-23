В Казахстане сочли антинаучным тезис об «изменении генома» вакциной «Спутник V»

23.02.2021, 17:04, Новости дня

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Тезис из распространяющегося по соцсетям в Казахстане видео о том, что вакцина против COVID-19 «Спутник V» якобы способна изменять человеческий геном, не соответствует действительности и является антинаучным, сообщил сайт stopfake.kz.

По данным сайта, «казахстанцы в социальных сетях обсуждают видео, в котором говорится о том, что вакцина против COVID-19 «Спутник V» способна изменять человеческий геном».

«Это антинаучно», – передает РИА «Новости» сообщение stopfake.kz, где указывается, что в ролике сначала размыто дается описание работы препарата, а потом заявляется о вероятности, что он «будет иметь способность к изменению человеческого генома».

«На самом деле подобных свойств у этой вакцины нет и быть не может. «Спутник V» – препарат, разработанный на основе аденовирусного вектора. При его создании не использовались мРНК или ДНК-платформы», –говорится в информации на казахстанском сайте.

На портале отмечается, что «препарат «Спутник V» успешно прошел доклинические и клинические испытания и показал высокие уровни безопасности и эффективности, ни у животных, на которых испытывали вакцину, ни у добровольцев, получивших ее, изменений генома не зарегистрировано».

Напомним, 15 февраля Казахстан зарегистрировал произведенный в республике «Спутник V».