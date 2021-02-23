В Германии призвали создать защиту от американских санкций

23.02.2021, 17:04, Новости дня

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Евросоюз должен создать единую стратегию противодействия американским санкциям, сообщил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Ожидаю, что германское правительство отговорит США от санкционного курса. Если этого не получится, то совместно с партнерами по ЕС нам надо подумать, как действовать против этих санкций. Евросоюз срочно нуждается в эффективной стратегии», – сообщил Эрнст ТАСС.

По мнению немецкого политика, многие европейские предприятия опасаются США и предпочитают «придерживаться американских правил, а не европейских».

«Таким образом, США вмешиваются во внутриевропейский бизнес, это неприемлемо», – подчеркнул он. Эрнст выразил надежду, что выбывшие из проекта фирмы заменят другие.

Во вторник дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США.

Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.