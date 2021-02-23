Волонтеры Победы навестили ветеранов 23 февраля

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23.02.2021, 16:50, Разное
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Поздравления и слова благодарности на День защитника Отечества получили свыше семи тысяч ветеранов. Им вручили подарки, помогли решить бытовые вопросы, а кто-то и посмотрел на импровизированный концерт, развернутый у него под окнами.

“Спасибо, очень приятно внимание и поздравления молодежи!”, – рассказал ветеран из Саратовской области Петр Колчин. Он поделился своими воспоминаниями о военных годах и показал молодежи старые фотографии и вырезки из газет.

Война застала Петра Колчина в от момент, когда он окончил десятый класс. Призыва с оружием в руках защищать свою страну он, тогда еще совсем молодой человек, не испугался. “Рассуждал так: я же не один, вся страна встанет на защиту Родины! Хорошо, что вы помните о нас, о нашем подвиге”, – заметил ветеран.

Молодежи он пожелал хорошо учиться и добавил, что поколение ветеранов счастливо видеть детей, которые живут в спокойные времена и стремятся к лучшему. Кроме того, волонтеры передали ветеранам порядка десяти тысяч писем, которые им написали люди из разных уголков земли.

Волонтеры Победы также возложили цветы на могилы героев и помогли ветеранам посетить эти места памяти. Сотни тысяч гвоздик стали символом народной памяти и уважения ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории.

“Сегодня по всей стране в рамках акции мы возложили цветы не только к крупным мемориалам, но и к маленьким захоронениям и памятникам”, – рассказала руководитель Волонтеров Победы Ольга Амельченкова. “Важно, что к акции по всей стране присоединилось очень много молодых людей”, – добавила она.



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