Мнение: Да фигня всё это!

23.02.2021, 16:35, Разное

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Добрый вечер. Прочёл на “Пикабу”, что “девочкам нравятся плохие мальчики”. Так вот, могу сказать как “плохой мальчик”, что фигня это всё. По крайней мере, не знаю, как девочки, но вот девушки шарахаются от “плохих” на самом деле как от чумы, даже если те давно уже живут нормальной жизнью (ну, или пытаются ей жить, как я). Или, может, они каких-нибудь других “плохих” имели в виду, но, если ты бывший блатной, например, то про девушек можешь таки забыть. По крайней мере, про нормальных точно. А если шмары меня не интересуют (а вот Я их, бывает, интересую, несмотря на отстойный внешний вид) не интересуют, то, получается, приходится забыть и про всех…

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