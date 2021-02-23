 

Мнение: Да фигня всё это!

23.02.2021, 16:35, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Добрый вечер. Прочёл на “Пикабу”, что “девочкам нравятся плохие мальчики”. Так вот, могу сказать как “плохой мальчик”, что фигня это всё. По крайней мере, не знаю, как девочки, но вот девушки шарахаются от “плохих” на самом деле как от чумы, даже если те давно уже живут нормальной жизнью (ну, или пытаются ей жить, как я). Или, может, они каких-нибудь других “плохих” имели в виду, но, если ты бывший блатной, например, то про девушек можешь таки забыть. По крайней мере, про нормальных точно. А если шмары меня не интересуют (а вот Я их, бывает, интересую, несмотря на отстойный внешний вид) не интересуют, то, получается, приходится забыть и про всех…

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Bellingcat и The Insider опубликовали расследование

11.07 / Звезда Голливуда Арми Хаммер разводится с женой спустя 10 лет брака

27.12 / Мнение: Когда вы уже нажретесь, долбогномики?

21.07 / Мнение: Желание было, но доказательств нет

28.07 / Из Петербурга — с мусором и вонью

07.09 / Встреча с НЛО в Рэндлшемском лесу

27.10 / Готовится к выходу бюджетный Realme C15 Qualcomm Edition с огромным аккумулятором и платформой Qualcomm

28.12 / «Моя душа 10 минут парила над телом, а потом вернулась»

07.08 / Мнение: В духе взаимопонимания

20.08 / Ученые раскрыли факты об опасности чистящих средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска