Школьное меню без мяса – французские министры возмущены решением мэра Лиона

23.02.2021, 16:22, Новости дня

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Правительство Макрона не поддержало инициативу мэра Лиона Грегори Дусе о временном отказе от мяса в школьных столовых: такое «идеологическое» решение, по мнению политиков, является «морализаторским» и приводит к дискриминации неблагополучных семей. Представитель партии «зелёных» Дусе надеется таким способом ускорить обслуживание и препятствовать распространению коронавируса в школе, рассказывает Le Figaro.



Reuters

Мэры от партии «Европа Экология Зелёные», похоже, стали новыми любимыми мишенями для администрации Макрона, рассуждает Le Figaro. Спустя пять месяцев после осуждения мэра Бордо за отказ устанавливать ёлку — «мёртвое рождественское дерево», члены правительства высказались против ещё одного решения, признанного «идеологическим»: мэр Лиона Грегори Дусе с понедельника приказал школьным столовым временно отказаться от мяса, но при этом сохранить яйца и рыбу. Благодаря такому меню, которое «отвечает вкусам всё большего числа» учеников, глава города надеется ускорить обслуживание на фоне эпидемии COVID-19.

Пренебрегая основной целью изменений, министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен раскритиковал «морализаторскую и элитарную политику», которая «исключает низшие классы». «Прекратим накладывать идеологию в тарелки наших детей!» — поддержал его министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди и обратился к главе региона за разъяснениями. Таким образом, отмечает французская газета, власти выстраивает оппозицию между «прагматичной» экологией, которую поддерживают макронисты, и экологией «догматичной», которую проповедуют «зелёные».

Желая положить конец дебатам, Грегори Дусе выразил удивление в свете такой реакции на своё решение, которое ничем не отличается от мер, принятых в Лионе после карантина весной. Помощник мэра по вопросам образования подчеркнул в интервью региональной газете Le Progrès, что, «если позволит санитарная ситуация», город вернётся к привычному распорядку, когда школьные столовые два раза в неделю предлагали меню без мяса.

Как рассказывает издание, в июне прошлого года Дусе впервые избрали на пост мэра третьего крупнейшего города Франции, однако это уже не первый раз, когда его обвиняют в спорной точке зрения. В начале сентября он назвал велогонку «Тур де Франс», участники которой должны были проехать через Лион, «сексистской и загрязняющей» окружающую среду, чем вызвал возмущение у части политической элиты. Соперники экологов прозвали их «зелёными кхмерами» из-за предполагаемой идеологической жёсткости, поэтому после прихода к власти новый мэр проявлял сдержанность, однако потом от неё отказался.

До настоящего момента соперники «зелёных» высматривали малейшую оплошность, но так и не смогли добиться реакции от верхушки власти. Спустя всего 10 дней после своего поражения местные правых задело использованием в официальных документах инклюзивных оборотов, которые отстаивают феминистки. Через несколько дней они возмутились тем, что из-за коронавирусных ограничений отменили традиционный воздушный парад в честь Дня взятия Бастилии. По словам главы местного отделения правых Этьена Блана, эпидемия «снова служит предлогом для этих идеологов», что является «злоупотреблением властью».

Несмотря на споры, Грегори Дусе планирует в следующем году предложить школьникам вегетарианское меню по выбору в течение всей недели, выполняя своё предвыборное обещание, пишет в заключение Le Figaro.