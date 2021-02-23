Певец Сергей Жуков поделился фото с трехдневной «службы»

23.02.2021, 16:20, Разное

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Популярный российский певец Сергей Жуков показал в социальных сетях фото «армейских времен». Снимком с поклонниками солист группы «Руки вверх» поделился в социальной сети Instagram.

Пользователи посчитали, что фотография является настоящей, но на самом деле Сергей Жуков не служил в армии. В описании к публикации артист поздравил защитников Отечества с праздником. Он пожелал парням быть каменной стеной и опорой для своих любимых девушек.

Некоторые люди в комментариях посчитали, что фотография Сергея Жукова является настоящей. На самом деле снимок был сделан на съемках клипа на композицию «Крошка моя». Много лет назад артист признавался, что в армии был всего три дня, но этого периода ему хватило.