Анастасия Волочкова призналась, кого считает настоящими мужчинами в РФ

23.02.2021, 16:20, Разное

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В ходе интервью Анастасия Волочкова рассказала, кого она считает настоящими мужчинами в РФ. Балерина назвала три имени и аргументировала, почему сделала именно такой выбор.

Лидирует в рейтинге танцовщицы российский президент Владимир Путин. 23 Февраля Анастасия Волочкова призналась, что считает лидера страны героем, так как он на протяжении многих лет защищает Россию. Также настоящим мужчиной балерина назвала Сергея Миронова, с которым она поддерживает дружеские отношения с 2000 года. По словам знаменитости, если в стране все представители сильного пола будут такими как он, то государство станет великим.

В тройке лидеров оказался Виктор Столповских, которого сегодня Анастасия Волочкова ждет в гости, чтобы отметить праздник. Своего друга она считает «строителем величия», так как под его чутким руководством была сделана реконструкция Кремля. Кроме этого, Виктор Столповских причастен к строительству президентского самолета, астраханского театра оперы и балета, а также других значимых гособъектов.

Балерина пояснила в интервью, что всегда будет признательна своему другу, так как он ее когда-то спас. В те времена, когда ее хотели незаконно уволить, Виктор Столповских доказал, что это происки недоброжелателей. При этом, официальной версией ухода артистки из театра было то, что она стала «толстой и большой», поэтому партнеры не могут ее поднять. Анастасия Волочкова призналась, что тогда приятель дал ей работу и жилье, поэтому его она считает своим «настоящим защитником».