Ведущая Лера Кудрявцева показала редкий снимок своего внука

23.02.2021, 16:20, Разное

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Популярная российская ведущая Лера Кудрявцева поздравила с 23 февраля всех своих любимых мужчин. Таковыми она назвала супруга Игоря Макарова, сына Жана от первого брака и двухлетнего внука Леву. Редкий снимок последнего знаменитость показала в социальной сети Instagram.

Лера Кудрявцева не любит распространяться о своей личной жизни. Она рассказала, что у нее есть три любимых защитника, остальных мужчин ведущая также поздравила с праздником. На первом снимке знаменитость предстала вместе с мужем Игорем Макаровым и двухлетней дочерью Марией. На еще одном фото фолловеры увидели Жана Ленюка и его маленького сына.

Ранее ведущая не публиковала снимки своего внука. В связи с этим поклонники оказались очень удивлены, увидев на фотографии малыша. Некоторые и вовсе дажее не догадывались, что Кудрявцева стала бабушкой.

Поклонники положительно оценили публикацию знаменитости. За короткое время снимки набрали огромное количество отметок «мне нравится».