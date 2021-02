Рекорд Роналду в Италии. Португалец забил всем командам Серии А, против которых играл

23.02.2021, 16:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нападающий итальянского “Ювентуса” Криштиану Роналду отметился очередным рекордом. Португалец забил всем командам, против которых играл в Серии А и которые в настоящее время участвуют в турнире. Об этом пишет портал goal.com.

22 февраля Роналду отметился дублем в матче “Ювентуса” против “Кротоне”, игра закончилась со счетом 3:0 в пользу “Юве”, сообщает сайт итальянской лиги.

Второй гол для CR7, как еще называют Роналду, стал вдвойне юбилейным: 90-м за “Ювентус” и 70-м – в Серии А.

Serie A’da gol atmad * tak * m kalmad * . *

Dün ak * am Crotone’ye 2 gol atan Cristiano Ronaldo, bu gollerle birlikte #SerieA’da takip olarak kar * la * t * her tak * ma gol atmay * ba * ard * .

pic.twitter.com/wvQZLjZVnD

— Futbolun Wikipedyas * (@Futbolpedya) February 23, 2021

Статистический портал Opta отмечает, что “Кротоне” – 78-я команда, которой Роналду забил в топ-5 футбольных лиг Европы. Только форвард “Милана” Златан Ибрагимович забил большему числу команд из топ-лиг с 2000 года – 79.

78 – Crotone are the 78th different side Cristiano #Ronaldo has scored against in the Top-5 Europe leagues – only Ibrahimovic (79) has scored against more sides since 2000. Ronaldo has netted against each of the teams currently in Serie A (18/18). Collector.#JuventusCrotone pic.twitter.com/d8QfmnYIxt

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2021

Роналду возглавил гонку бомбардиров “Серии А”, на его счету 18 голов в 19-ти сыгранных матчах. “Ювентус” идет третьим в турнирной таблице итальянского чемпионата, имея 45 набранных очков в 22 сыгранных матчах (лидирует “Интер” – 53 набранных очка в 23 играх).

Роналду стал чемпионом в трех разных странах – Англии (“Манчестер Юнайтед”), Испании (“Реал” (Мадрид)) и Италии (“Ювентус” (Турин)).

Португалец – пятикратный обладатель “Золотого мяча” (в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах). В составе “Манчестер Юнайтед” он выиграл один раз Лигу чемпионов УЕФА (2008), в “Реале” – четырежды (в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах).

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019 году.

В декабре 2020 года португалец получил награду лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards. Роналду также вошел в состав лучшей футбольной команды всех времен по версии авторитетного журнала France Football.

По данным спортивного ресурса Bleacher Report, CR7 первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях.

—