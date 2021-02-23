Родственник Елизаветы II получил тюремный срок за попытку изнасилования

23.02.2021, 16:10, Новости дня

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Внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон осужден за попытку изнасилования, он признал себя виновным, сообщают СМИ.

Граф признал себя виновным в нападении на девушку, которая гостила у него в родовом замке в Шотландии, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел в феврале 2020 года, 34-летний граф ночью ворвался в спальню гостьи, попытался сорвать с нее одежду и не обращал внимания на ее попытки сопротивляться. Девушка смогла вытолкать мужчину за дверь и попросить помощи у друзей, находившихся в замке.

Боуз-Лайон извинился за нападение перед пострадавшей, он пояснил, что был пьян. «Я не думал, что способен совершить нечто подобное, однако мне пришлось посмотреть в глаза реальности и взять на себя ответственность за произошедшее. С этой целью я обратился за профессиональной помощью и в течение последнего года ее получал, а также согласился как можно скорее признать свою вину», – сказал граф.

Мужчину осудили на 10 месяцев тюрьмы.