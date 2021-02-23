 

Родственник Елизаветы II получил тюремный срок за попытку изнасилования

23.02.2021, 16:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон осужден за попытку изнасилования, он признал себя виновным, сообщают СМИ.

Граф признал себя виновным в нападении на девушку, которая гостила у него в родовом замке в Шотландии, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел в феврале 2020 года, 34-летний граф ночью ворвался в спальню гостьи, попытался сорвать с нее одежду и не обращал внимания на ее попытки сопротивляться. Девушка смогла вытолкать мужчину за дверь и попросить помощи у друзей, находившихся в замке.

Боуз-Лайон извинился за нападение перед пострадавшей, он пояснил, что был пьян. «Я не думал, что способен совершить нечто подобное, однако мне пришлось посмотреть в глаза реальности и взять на себя ответственность за произошедшее. С этой целью я обратился за профессиональной помощью и в течение последнего года ее получал, а также согласился как можно скорее признать свою вину», – сказал граф.

Мужчину осудили на 10 месяцев тюрьмы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Экс-посол Швейцарии привился «Спутником V» перед отъездом из России

29.10 / Эксперт рассказал, почему мошенники могут позвонить вам с вашего же телефона

14.11 / Доктор Комаровский: Перед выборами Зеленский предлагал мне пойти с его командой в Раду. Я сказал, что могу быть внештатным советником. Он ответил: “Хорошо“, и больше мы не общались

14.11 / России предложили кооперацию по производству лекарств от COVID десятки стран

31.07 / Россия решила участвовать в конкурсах на поставку средств защиты в Европу

21.09 / Руководство НАПК заявило о давлении со стороны Госбюро расследований

04.08 / Доктор Мясников назвал лучшие заменители лекарств

17.08 / Дочь Кира Булычева: Отец всегда относился к КГБ крайне отрицательно. Товарищ Попов потерпел неудачу с его вербовкой

26.12 / Турция заявила об отсутствии неразрешимых противоречий со всеми странами мира

01.08 / Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска