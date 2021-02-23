«Горячий женский марш» устроили на 23 февраля в центре Москвы

23.02.2021, 16:10, Новости дня

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В Москве в День защитника Отечества активистки «Молодой Гвардии» организовали «Горячий женский марш»: участницы мероприятия прошли по Арбату.

Более 300 активисток «Горячего женского марша» прошлись по улице Арбат и завершили свой маршрут у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, сообщили организаторы мероприятия.

Участницы марша предлагали проходящим мужчинам горячие напитки и символические подарки к празднику.

«Сегодня, в День защитника Отечества, мы решили поздравить наших мужчин такой акцией – «Горячим женским маршем». Мы с девочками прошли по пешеходным улицам и поблагодарили мужчин за заботу, защиту, внимание, создадим настроение и подарим подарки. Каждый день наши защитники рядом с нами, защищают нас от трудностей, помогают, заботятся. Мы поздравили всех, кого встретили и пригласили всех желающих девушек присоединиться, чтобы подарить наши добрые и горячие эмоции отцам, мужьям, братьям, полицейским, военным, учителям и, конечно, ветеранам», – прокомментировала организатор акции Юлия Перегудова.