Зарытая память

23.02.2021, 15:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Серафимовское кладбище было местом братских захоронений ленинградцев, погибших в войну. Спустя 80 лет поверх костей блокадников здесь появляются новые могилы.

Мемориал на Серафимовском кладбище. Фото: Алина Пупкова

27 января 1965 года у главного входа на территорию Серафимовского кладбища в Ленинграде на месте 16 братских могил был открыт мемориал. Блокадных захоронений на кладбище значительно больше, но о них не вспоминают, территорию вокруг не облагораживают, а используют под свежие могилы.

Захоронением умерших в городе во время войны занимался трест «Похоронное дело». В декабре 1941 года смертность в Ленинграде выросла на 247 процентов по сравнению с ноябрем: от города и холода погибло 42 050 человек.

Как следует из рассекреченного отчета городского управления предприятиями коммунального обслуживания, с июня 1941 по июнь 1942 г. шла напряженная работа по погребению погибших, у треста не хватало мощностей, чтобы захоронить такое огромное количество трупов. «С половины декабря 1941 г. кладбища, особенно Серафимовское, представляли такую картину: перед воротами кладбищ прямо на улице, на самих кладбищах у контор, церквей, на дорожках, в канавах, на могилах и между ними десятками, а иногда и сотнями лежали оставленные покойники в гробах и без них», — говорится в отчете.

В декабре 1941-го по просьбе работников треста власти перешли к захоронениям в братские могилы траншейного типа.

Волчьи ямы

О количестве таких могил пишет в диссертации «Почвенное и огневое захоронение умерших в период блокады в Ленинграде» от 1947 года (гриф секретности был снят в 2014 году. — Прим. ред.) главный санитарный врач Ленинграда в период блокады Михаил Никитин:

на Серафимовском кладбище в период блокады было вырыто 280 траншей для массовых захоронений.

Участок № 1 наиболее известный, именно здесь в 1965 г. был создан мемориал. Участок № 2–3 — самый большой по площади. У участка № 4 возле Гнилого ручья было и другое название — «Волчьи ямы». На первом участке хоронили в братских могилах траншейного типа, а на участке № 2–3 расположены также и одиночные могилы офицерского состава. На участке № 4 хоронили в 18 ямах, подготовленных как противотанковые рвы. По данным треста «Похоронное дело», в «Волчьих ямах» захоронено порядка 15 тысяч человек. Сейчас эти захоронения уничтожены новыми, поверх блокадных.

Существование нескольких территорий на Серафимовском кладбище, использовавшихся в 1941 и 1942 гг. под массовые захоронения, подтверждает и Михаил Никитин: «Траншейные захоронения производились на четырех участках кладбища. Три из них тянутся вдоль главной кладбищенской дороги с правой стороны и одна — с левой, в северо-западном углу территории кладбища под названием "Волчьи ямы"»*

Границы, установленные КГИОП для территории объекта культурного наследия федерального значения для участка № 1. На иллюстрации они отмечены красной линией

В распоряжении «Новой» есть два стенографических отчета: от 30 мая 1952 г. и 30 января 1970 г. В первом документируется заседание городского архитектурного совета. В повестке дня — обсуждение благоустройства братских захоронений на Серафимовском кладбище. Приводим слова эксперта Сурена Барутчева: «Участок братских захоронений на Серафимовском кладбище (…) разделен на три отдельных участка: № 1, находящийся непосредственно у входной границы, затем так называемый 2–3, находящийся на довольно значительном расстоянии от первого, и, наконец, самый маленький участок в конце кладбища — № 4».

30 января 1970 года Яков Лукин, архитектор мемориала, говорит о трех местах захоронений и о том, что в проекте предполагалось сооружение одного большого мемориала, состоящего из двух частей. В изначальном виде, как задумывал его архитектор, проект реализован не был.

В архиве Комитета по охране памятников (КГИОП) нам удалось обнаружить паспорт исторического памятника № 702 от 20 ноября 1950 г. Под государственную охрану были поставлены братские могилы погибших в дни героической обороны Ленинграда 1941–1944 гг., расположенные на трех площадках. На 12 июля 1956 года на всех трех участках насчитывалось 48 братских могил. Но только участок № 1 считается объектом культурного наследия федерального значения. Кем, когда и по какой причине другие участки сняты с охраны — неизвестно. С начала 2000-х годов здесь производятся новые захоронения поверх блокадных.

Первые современные захоронения

В 2004 году директор ГУП «Ритуальные услуги» Евгений Стрельцов подписал приказ «Об отводе свободных мест для производства захоронений». Приказ этот основывался на служебной записке начальника участка Александра Скрыдлова.

Если учесть, что, согласно чертежам АПУ Исполкома Ленгорсовета, выполненным в 1942 году по заданию треста «Похоронное дело», вся территория участка № 1 была отведена под братские могилы, весьма велика вероятность того, что урны с прахом и гробы закапывали за мемориалом, прямо поверх погибших в блокаду ленинградцев. Руководил работами Скрыдлов по приказу ГУП «Ритуальные услуги».

К слову, в 2015 г. Серафимовское кладбище стало обслуживать ООО «Агра», одним из учредителей которой, а до марта 2020 г. и гендиректором является Александр Скрыдлов, еще в 2004 году готовивший «свободные» участки под новые захоронения.

Следы в Чувашии

Появление новых захоронений на объекте культурного наследия федерального значения неизбежно вызывало неудобный вопрос: если это памятник, то почему там продолжают хоронить людей? И тогда было решено пересмотреть границы участка, а точнее, урезать их.

Заказчиком исследования, которое дало бы основание для уменьшения границ, выступила «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры», возглавляемая Наталией Дзядзько. Исполнитель — ООО «Научно-производственное предприятие «Меридиан», зарегистрированное в Чувашии.

Итог работы чувашских коллег был ожидаемый: границы объекта культурного наследия можно сократить и выкинуть за его пределы кусок с восточной стороны, где с начала 2000-х и так уже вовсю захоранивали. Таким образом на этот участок перестал бы распространяться запрет на любые земельные работы.

15 мая 2020 г. КГИОП выпустил распоряжение, подписанное главой ведомства Сергеем Макаровым, о фактическом исключении территории за мемориалом из границ объекта культурного наследия. Однако через полгода комитет пересмотрел свое решение. На основании повторного исследования восточный участок вернули в охранные рамки, зато исключили часть участка с южной стороны.

Факт того, что здесь незаконно хоронили людей, никем не признан.

На костях

У участка № 2–3 судьба еще более сложная.

На месте массового погребения блокадников здесь в 2002-м похоронили моряков подводной лодки «Курск».

Спустя год распоряжением Смольного один из холмов участка был закреплен для бойцов ОМОН, в том числе погибших в горячих точках. В 2007-м там разрешили хоронить ветеранов КГБ — ФСБ и военно-морского флота.

20 мая 2017 г. на участке № 2–3 захоронены останки пассажиров рейса 9268, взорванного террористами над Синаем.

6 июля 2019 г. Александр Беглов распорядился похоронить на участке № 2–3 14 офицеров ВМФ, погибших при ликвидации аварии на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море. Справа от их могил, снова по распоряжению Беглова от 13.08.2019, были выделены участки для военнослужащих и ветеранов ВМФ. Еще через полгода на основании письма ГУ МВД РФ от 11.11.2019 губернатор выделил еще часть земли погибшим сотрудникам ОВД и ГУ МВД. А в июне 2020 г. по поручению нынешнего губернатора на Серафимовском кладбище были подготовлены места для ветеранов вооруженных сил.

Фото: Алина ПупковаСлепые и глухие

Пытаясь понять, знают ли в Смольном, что новые захоронения производятся поверх могил ленинградцев, погибших с декабря 1941 по апрель 1942 г., «Новая» подготовила рад запросов чиновникам.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, координирующий похоронное дело и погребение, в ответ на официальный запрос подтвердил, что погребения в восточной части участка № 1 производились начиная с 2003 года на основании приказов СПб ГУП «Ритуальные услуги».

В КГИОП и КГА заявили, что не обладают документами, чтобы уточнить места массовых захоронений. «Новой» известно, что все необходимые чертежи хранятся в архивах ЛенНИИпроекта.

В городской прокуратуре считают, что «факты уничтожения блокадных захоронений на территории Серафимовского кладбища не подтвердились». При этом в ведомстве заявили, что на Серафимовском кладбище не обнаружено иных территорий, на которых производились массовые захоронения периода блокады. Основанием для такого вывода считается проведение в декабре 2019 г. ООО «Эдвайс Лэнд» инженерно-геологических изысканий, «по результатам которых останков захоронений не обнаружено». Так как «Эдвайс Лэнд» пробурил всего пять скважин каждая диаметром 11 см по краям пяти небольших участков, можно считать, что не исследована большая часть участка № 2–3 и вся территория участка № 4.

В сухом остатке

Если судить по многочисленным историческим свидетельствам — будь то чертежи, на которых помечались места массовых захоронений, стенографические записи, где называется точное число участков, отведенных под братские могилы, или научные диссертации — на Серафимовском кладбище с декабря 1941 по апрель 1942 года в трех местах похоронили более 100 тысяч человек. И только один мемориальный участок, расположенный у главного входа кладбища, охраняется государством и напоминает о масштабах трагедии, пережитой городом. Информацию об остальных братских могилах на всех уровнях городской власти — от КГИОП до прокуратуры — просто стерли из памяти.

Андрей Окунь,

для «Новой»

—