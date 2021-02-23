Названы два неожиданных признака гипертонии

23.02.2021, 15:26, Разное

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Ученые из США назвали два неожиданных признака гипертонии. Повышенное давление у человека наблюдается из-за сужения мелких артерий, участвующих в регуляции кровотока.

Показатели, превышающие норму, говорят о том, что оказывается негативное воздействие на работу сердца. При сжатии артериол усложняется «прокачивание» крови через суженные сосуды. Медики называют гипертонию серьезной проблемой, требующей оперативной диагностики. Вовремя выявить признаки патологии сложно, поэтому врачи считают повышенное давление «тихим убийцей».

Медики советуют обратить внимание на появление кровяных пятен на глазных белках. При повышенном давлении повреждаются хрупкие и мелкие сосуды, а кровь просачивается в пространство зрительного органа. Зачастую данное явление встречается у людей с сахарным диабетом.

Еще одним признаком гипертонии считается покраснение лица. Оно происходит из-за того, что расширяются сосуды и капилляры. Покраснение напрямую не связано с повышенным давлением, но данный признак довольно часто встречается у людей, склонных к гневу и агрессии. Статистика показывает, что порядка 30% с гипертонией являются встревоженными и напряженными, а еще треть – чувствуют себя расслабленными.

Источник: www.express.co.uk