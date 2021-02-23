Цискаридзе поздравил россиян с 23 февраля снимком в обтягивающем трико

23.02.2021, 15:26, Разное

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В своем микроблоге Instagram Николай Цискаридзе опубликовал архивный снимок в обтягивающем балетном трико и гусарском коротком мундире. Фотографию артист балета подкрепил поздравлением россиян с сегодняшним праздником – 23 Февраля.

Народный артист РФ процитировал слова персидского философа Саади, который говорил о том, что «настоящее мужество – это быть справедливым и владеть собой». Николай Цискаридзе полностью согласен с этим высказыванием и считает, что путь становления мужчины лежит через работу над собой, стремление к знаниям, формирование личности и уважительное отношение к окружающим. При этом, артист балета считает, что смелость представителей сильного пола заключается не в том, что они могут участвовать в военных действиях. Поэтому он пожелал всем мира, чтобы «музы играли, а пушки молчали». По словам Николая Цискаридзе, житель проявляется в том, как он относится к стране, женщинам и детям. Поэтому он призвал не воевать, а дарить прекрасным дамам цветы.

На фотографии артист балета позировал на сцене, а к нему из зала летели цветы от поклонниц. Как отмечает издание «Политэксперт», архивный снимок собрал множество комментариев. Поклонники назвали Николая Цискаридзе «настоящим защитником культуры и искусства». Некоторые пошутили, что «хорошему танцору ничего не мешает», глядя на его фото в облегающем трико.