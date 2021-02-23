 

Ольга Серябкина впервые показала поклонникам своего мужа

23.02.2021, 15:26, Разное
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Популярная российская певица Ольга Серябкина впервые решилась показать поклонникам своего мужа. Снимок с супругом артистка обнародовала в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
В последнее время Ольга Серябкина все чаще делится информацией о своей личной жизни. В ходе общения с подписчиками певица призналась, что ей нравится быть в роли жены. Рядом со своим избранником она чувствует себя абсолютно счастливой, но штамп в паспорте точно не определяет ее состояние.

О своем муже Серябкина говорит мало, но не скрывает, что знает его давно. Избранник артистки занимается проектами в разных направлениях, в том числе, связанными со сферой шоу-бизнеса. Пара начала близко общаться, когда исполнительница попросила знакомого помочь с развитием сольного проекта. В определенный момент стало понятно, что возникли романтические чувства.

Подписчики спросили у Серябкиной, как возлюбленный сделал ей предложение. По ее словам, все прошло «как надо». Отвечая на вопрос по поводу, как пережить развод родителей, она заявила, что важно понять, что расставание отца и матери не связано с отношением к ребенку.

Изображение взято с: Instagram @seryabkina
Напомним, что Ольга Серябкина вышла замуж в октябре прошлого года в Австрии. Ее избранником стал бизнесмен по имени Георгий. На церемонию бракосочетания были приглашены только родные и близкие люди пары.

Источник: www.instagram.com



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