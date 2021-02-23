 

В Китае построили самую большую в мире плавучую платформу

23.02.2021, 15:24, Новости дня
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О спуске на воду самой большой за всю историю плавучей платформе, сообщили специалисты из китайского города Наньтун. Это огромное сооружение, имеющее длину 137,75 м, ширину – 81 м, а максимальную высоту над уровнем моря – 91 м.

По информации производителя, строительство обошлось в сумму около 300 млн долларов. Одновременно на платформе смогут разместиться до 750 человек. Но самое главное, что она оснащена ультрасовременным оборудованием.

Например, в отличие от других платформ, эту не нужно ставить на якоря. Система глобального позиционирования и гребные винты, мощность каждого из которых составляет 3800 кВт, будут удерживать ее в заданной точке независимо от высоты волн и силы ветра. Общая грузоподъемность крана составляет 4400 тонн.



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